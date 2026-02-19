Entregan módulo policial en Chalma de Guadalupe, zona con alto nivel de inseguridad

En Chalma de Guadalupe, cercana a la zona de Cuautepec Barrio alto, una de las colonias con mayor índice delictivo de la alcaldía Gustavo A. Madero, autoridades capitalinas entregaron la rehabilitación de un módulo de policía.

El inmueble será ocupado por policías de proximidad y elementos de la Policía Auxiliar, como punto de atención y vigilancia permanente en beneficio de habitantes de Chalma de Guadalupe y de la zona de Cuautepec Barrio alto.

“Estos módulos nos permiten tener presencia territorial; desde aquí podemos organizar despliegues y la gente puede acudir a solicitar apoyo, pedir información y desde luego denunciar cualquier tema con el que requieran asistencia”, señaló el Jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, al arranque del evento, que estuvo encabezado por la Jefa de Gobierno.

El módulo, cercano al Reclusorio Norte, permanecía deteriorado y fue sometido a una intervención integral, como parte de la estrategia de proximidad policial, destacó Clara Brugada.

Inauguran sendero seguro

Para la rehabilitación del sitio, se realizaron trabajos de iluminación, mejoramiento de servicios, aplanados de fachada, cancelería, ventanas y puertas.

“Se trata de una rehabilitación integral de 96 metros cuadrados”, explicó por su parte el secretario de Obras, Raúl Basulto.

Además de la reapertura del módulo policial, la Jefa de Gobierno, acompañada del alcalde Janecarlo Lozano, inauguró un “Camino Seguro” en la zona, con postes intervenidos con frases de perspectiva de género para promover la igualdad y el respeto a las mujeres.

“Tenemos frases de género que hagan reflexionar sobre la vida que deben tener las mujeres libres de violencia”, afirmó Clara Brugada, quien dedicó la obra “a todas las niñas y mujeres de Chalma de Guadalupe y de Cuautepec”.

“Si una niña se siente más segura con este camino, todas las mujeres de Cuautepec se sentirán seguras”, expresó la mandataria.

Durante el recorrido por el Sendero Seguro, habilitado a lo largo de 730 metros de la calle Estado de México, paralela al RENO, Brugada estuvo resguardada por un gran dispositivo de seguridad, tanto de policías de la SSC como de elementos de la alcaldía.

Sin embargo, por unos momentos el dispositivo quedó rebasado por vecinos que se acercaban a Brugada a entregarle peticiones y demandas de servicios.

