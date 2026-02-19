¿Volvió el Doble? Hoy No Circula en CDMX y Edomex del viernes 20 de febrero
Así opera el Hoy No Circula del viernes 20 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex; las multas por infringir el programa van hasta los 3 mil 500 pesos.
El programa Hoy No Circula para el viernes 20 febrero de 2026 aplica para los autos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, y con hologramas de verificación 1 y 2, así como vehículos con permisos provisionales, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex).
Los vehículos que están exentos del Hoy No Circula son aquellos con hologramas 00 y 0, así como los vehículos eléctricos, híbridos y de transporte de pasajeros, de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).
Los vehículos registrados en Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala podrán circular bajo las mismas restricciones que los de la CDMX, siempre y cuando cuenten con verificación vigente en su estado, gracias a la homologación de criterios de verificación vehicular.
¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?
Zona Metropolitana del Valle de México:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Región de Santiago Tianguistenco:
- Almoloya del Río
- Atizapán
- Capulhuac
- Texcalyacac
- Tianguistenco
- Xalatlaco
Valle de Toluca:
- Almoloya de Juárez
- Calimaya
- Chapultepec
- Lerma
- Metepec
- Mexicaltzingo
- Ocoyoacac
- Otzolotepec
- Atenco
- Temoaya
- Tenango del Valle
- Toluca
- Xonacatlán
- Zinacantepec
Multa por violar la restricción
En caso de no respetar el Hoy No Circula el viernes 20 febrero de 2026, y si el vehículo es identificado por las autoridades, se impondrá una multa de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a entre $2,346.80 y $3,519.30 pesos.
¿Volvió el Doble Hoy No Circula?
Pese a que la calidad del aire en el Valle de México se ha mantenido como ‘mala’, autoridades no han decretado Contingencia Ambiental, por lo que el programa Hoy No Circula opera de forma habitual este viernes en la CDMX y el Edomex.
*mvg*