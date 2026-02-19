Cravioto rechaza conflicto de interés por renta a Fundación Haghenbeck

El secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, rechazó que la renta de un departamento en Polanco, propiedad de la Fundación Antonio Haghenbeck, haya representado un conflicto de interés o que estuviera relacionada con el litigio que esa institución mantiene con Refugio Franciscano, A.C., por un predio ubicado en la alcaldía Cuajimalpa.

Ello, luego de que se diera a conocer que el funcionario era inquilino de la fundación, lo que podría significar un posible conflicto de interés en el caso de los perritos franciscanos.

En respuesta, Cravioto sostuvo que se trata de una versión que busca “distorsionar la información” y desacreditar su actuación pública.

Quieren distorsionar una información para decir que he actuado de manera poco transparente y que he favorecido a una institución. Nada más falso que eso”, expresó en un videomensaje difundido en su cuenta de la red social X.

Reconoce renta en Polanco

César Cravioto, secretario de Gobierno de la capital. Cuartoscuro / Daniel Augusto

En el clip de más de dos minutos, Cravioto reconoció que durante varios años rentó un departamento en Polanco, propiedad de la fundación Haghenbeck, y que pagó puntualmente la renta.

Sin embargo, explicó que en enero pasado decidió rescindir el contrato y cambiar de domicilio, precisamente a raíz del conflicto que la fundación enfrenta con el Refugio Franciscano.

Es un asunto muy sencillo: renté durante muchos años un inmueble para vivienda y siempre pagué la renta”, afirmó.

Añadió que el litigio entre ambas instituciones es ajeno a su persona.

Quien me rentaba tuvo un conflicto con otra institución y quieren desvirtuar que yo rentaba una vivienda con una de estas instituciones para decir que yo favorecí a dicha institución. Eso es absolutamente falso”.

Muestra facturas de pago

Cravioto aseguró que, por el contrario, “al no coincidir con la actuación de la fundación” durante el conflicto por los animales, optó por dejar el inmueble.

Me parece que ya no era compatible con lo que yo pienso”, señaló.

Para sustentar sus dichos, mostró dos facturas —una correspondiente a agosto del año pasado y otra a enero de este año— con el fin de acreditar que hasta el último mes cumplió con el pago de la renta. “Así tengo cientos, porque estuve muchos años viviendo en Polanco”, comentó.

El secretario insistió en que no tiene ninguna otra relación con la institución. “Lo único que hice fue rentar”, subrayó.

*mvg*