Capturan a involucrado en asalto a joyería del Centro Histórico

Un hombre fue detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) debido a que sería uno de los sujetos que participó en el asalto a una joyería en el Centro Histórico de la Ciudad de México, delito que se cometió el pasado 16 de febrero.

Las autoridades capitalinas informaron que su detención se logró luego de realizar varios trabajos de inteligencia, los cuales permitieron ubicar la zona de movilidad del acusado, quien también estaría involucrado en otros delitos.

“En estas acciones se pudo conocer que la colonia Guerrero era la zona de movilidad de una de las personas que posiblemente participó en el asalto, por lo que se implementaron estrategias de vigilancias fijas, móviles y discretas en el área”, precisó la SSC.

Cuando los elementos de la SSC patrullaban la calle Zarco, detectaron al hombre que buscaban por el asalto, dicha persona estaba a bordo de una motocicleta negro con naranja y manipulaba envoltorios que contenían sustancias ilícitas.

Foto: SSC

Aseguramiento de drogas

Los policías capitalinos se acercaron al hombre y le notificaron que le realizarían una revisión, con el objetivo de determinar si tenía drogas en su poder.

Al sujeto le hallaron:

36 bolsitas con aparente mariguana

75 envoltorios con posible cocaína 11 cadenas y una esclava, al parecer elaboradas con oro, de las cuales no pudo acreditar su posesión legal

Con motivo de los anterior, el sujeto de 37 años fue detenido, junto con las drogas aseguradas, la motocicleta y un celular, fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Foto: SSC

Antecedentes penales

De acuerdo con los registros policíacos, el detenido tiene un ingreso al sistema penitenciario en 2018, cuando fue acusado del delito de robo calificado.

Además de esto, las indagatorias policiales lo identifican como integrantes de una célula delictiva dedicada al robo de joyerías, narcomenudeo, cobro de piso, extorsión y homicidio.

*DRR*