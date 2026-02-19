Caso de 'Abuelita Sicaria de Chalco': Imputado admite despojo y pide disculpas

Fue condenado a seis años de cárcel Víctor ‘N’ por el delito de despojo en contra de Mariana Santana, hija de Ma. Carlota, la llamada “abuelita sicaria” de Chalco, quien asesinó a dos personas que habían invadido su vivienda.

Durante su juicio abreviado, Víctor reconoció el delito que se le imputa y ofreció disculpas.

Un juez del Poder Judicial del Estado de México impuso una condena de seis años de prisión por su participación en el delito cometido en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe.

Presunto integrante del Sindicato 22 de Octubre

Caso de Abuelita Sicaria de Chalco. Especial

Se indicó que el 27 de marzo de 2025, Víctor ‘N’ formó parte de un grupo de cinco personas que forzó cerraduras y protecciones para ocupar el predio.

Presuntamente, el acusado forma parte del Sindicato 22 de Octubre, organización señalada por autoridades por dedicarse a despojos violentos, extorsión, secuestro exprés y narcomenudeo en la zona oriente del Estado de México.

La condena incluye una multa de 16 mil 971 pesos, reparación del daño moral por cinco mil 657 pesos, reparación material por 20 mil 312 pesos y la devolución inmediata del inmueble.

Ofrece disculpas por despojo

Caso de Abuelita Sicaria de Chalco. Especial

Víctor, por medio de una carta, ofreció disculpas por el delito cometido.

Yo, Víctor, de manera libre y voluntaria, ofrezco una disculpa pública a la ciudadana Mariana Santana Alfaro por los hechos relacionados con la ocupación indebida del inmueble de su propiedad, conducta que reconozco constituyó el delito de despojo”, asienta.

*mvg*