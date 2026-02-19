Libra otra audiencia la 'Abuela mataperros' de Coyoacán; temen leve castigo por 'compasión'

Seis meses después de que fuera vinculada a proceso por el presunto asesinato de la perrita “Moni”, la adulta mayor, Flor N, mejor conocida como la abuela “mataperros” de Coyoacán, libró este jueves otra audiencia en los juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México, ubicados en la colonia Doctores.

Se trata del tercer retraso en el proceso judicial en contra de la persona señalada de la muerte con tortura de la perrita de 16 años, un caso que desde mayo de 2024 ha acumulado como evidencia material videográfico, una necropsia y los testimonios de una decena de personas.

La abuela Mataperros

Mujer de 78 años buscaría acuerdo reparatorio

La audiencia de este jueves no fue como lo esperaba la defensa de la víctima, que a su salida de los juzgados en Dr. Lavista 144 informó que será hasta el 6 de marzo cuando la mujer de 78 años se vuelva a presentar frente al juez para, posiblemente, declararse culpable por el delito de crueldad animal y buscar un acuerdo reparatorio.

La perrita Moni

La audiencia intermedia estaba programada para el día de hoy. Se suspendió por los medios alternativos, el juicio de oportunidad que le dan a la señora, a la que cometió el delito, que es una señora de la tercera edad, la señora refiere que está dispuesta a aceptar la culpabilidad y reparar el daño”, dijo Julio Mejía, abogado de Esmeralda Yarce, la dueña de “Moni”.

Desgraciadamente, por el sistema penal acusatorio mexicano, desgraciadamente lo digo porque la señora sí cometió el delito, la señora asesinó cruelmente a la perrita ‘Moni’, un ser sintiente de mi cliente, de la señora Yarce, la cual fue víctima de esa señora, porque la señora agarró la perrita la metió a su domicilio y dos días después las sacaron muerta. Hay testimonios, hay audios, hay videos. Entonces, realmente lo que se necesita aquí es justicia”, agregó el abogado.

Se desmorona ilusión de sentencia ejemplar

Excélsior captó a la acusada —apodada la abuela “mataperros” de Coyoacán por sus ex vecinos de Xotepingo 101— saliendo de los juzgados con vestimenta de negro y caminando por sí sola. Esto contradice el supuesto estado grave de salud que su defensa argumentó por meses para postergar al menos dos audiencias en 2025.

Flor N fue vinculada a proceso en agosto, pero sus audiencias intermedias de noviembre y diciembre fueron agendadas por su supuesto deterioro físico. Desde un principio se le puso como medida cautelar de arraigo domiciliario.

Pena máxima de 7 años

Si bien la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México solicitó en octubre la pena máxima de seis años y una multa de 130 mil 284 pesos en contra de la mujer de la tercera edad, el retraso de las audiencias, y hasta la presunta compasión de las autoridades están mostrando hacia la acusada, han desalentado la sed de justicia de Esmeralda, quién aseguró sentir “impotencia”.

justicia para Moni

Yo venía con la idea de que la señora pagara con cárcel, pero desafortunadamente, como lo dice el licenciado, las leyes aquí le otorgan protegerla por su mayoría de edad”, dijo la dueña de “Moni”.

Quiero que reconozca que ella mató a ´Moni´, que se denote culpable la señora y ver el reparo del daño a ver qué proponen”, agregó.

¿Quién es la abuela “mataperros” de Coyoacán?

Flor N es acusada de asesinar con violencia a la perrita de 16 años “Moni” en mayo de 2024 y posteriormente enterrarla en la jardinera de su residencia en Xotepingo 101, donde la dueña de la mascota, Esmeralda, y sus familiares, la desenterraron mientras confrontaban a la hoy acusada.

En videos captados por los familiares se muestra cómo el cuerpo de “Moni” estaba cubierto con cal dentro de un hoyo a lado de la ventana de la acusada.

Abuela mataperros de Coyoacán

La perrita anciana salió de su casa en la calle Crisantema por error porque ya sufría de ceguera y sordera. En su trayecto por las calles de Coyoacán se topó con la abuela “mataperros”, quien aparece en un video de seguridad entrando a su residencia de Xotepingo 101 con “Moni” atada con un lazo el mismo día que desapareció.

Vecinos de Xotepingo 101 aseguran que Flor N acostumbrara a asesinar perros y gatos bajo la excusa de que los rescataba y que incluso trabajaba con organizaciones sin fines de lucro, pero nunca pudieron comprobar sus presuntos crímenes.

De hecho, un vecino de la abuela “mataperros” se percató que los dueños de “Moni” la estaban buscando y decidió contactar a Esmeralda.

Ese mismo día se enteraron que “Moni” ya no estaba con vida.

Según la necropsia en posesión de Excélsior, “Moni” murió a causa de “un choque neurogénico (dolor) e hipovolémico (pérdida de sangre), causado por el traumatismo”. Se concluye que este tipo de lesiones “pudieron ser causadas por el golpe con un objeto romo sin filo y por la fuerza ejercida y el tamaño del canino”. Todo lo anterior, considerado actos de maltrato y crueldad animal en contra de animales no humanos.

*bb