Joven embarazada no alcanza a llegar al hospital y da a luz en patrulla

Agentes de la policía capitalina auxiliaron a una mujer que entró en labor de parto en calles de la alcaldía Iztapalapa, debido a que el nacimiento era inminente, los uniformados se encargaron de recibir al bebé y trasladar a ambos a un hospital.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que los policías realizaban su patrullaje habitual por la colonia Presidentes, cuando fueron alertados por la frecuencia de radio.

“Los efectivos policiales realizaban sus labores de patrullaje para la prevención de delitos en dicha colonia, cuando por la frecuencia de radio, les informaron que una mujer se encontraba en labor de parto, en la esquina de la avenida Periférico y la calle Iztaccíhuatl, por lo que se aproximaron para verificar la emergencia”.

Solicitan servicios médicos

Cuando los policías llegaron al lugar, observaron que una mujer estaba recostada en la banqueta, cuando se entrevistaron con ella les dijo que tenía fuertes dolores abdominales, además de que se le rompió la fuente y las contracciones era muy intensas, debido a esa situación los agentes solicitaron el arribo de una ambulancia.

Sin embargo, la joven de 26 de años tuvo una contracción aún más intensa, por lo que los elementos de la SSC se dieron cuenta que el nacimiento ocurriría en cualquier momento, por lo que pusieron en práctica sus conocimientos en primeros auxilios.

Traslado al hospital

La mujer fue recostada en el asiento trasero de la patrulla, uno de los policías apoyó a la joven durante el proceso y se encargó de recibir al recién nacido, le aplicó masaje en el pecho para ayudarlo a emitir su primer llanto, en cuanto eso ocurrió se lo entregó a su madre para que lo arropara en su regazo.

“Posteriormente, para priorizar la atención médica para ambos, acomodaron en la patrulla a la madre y al bebé, así como a uno de sus familiares que llegó al lugar y los trasladaron a un hospital; en tanto agradecieron el apoyo brindado por los policías”.

La SSC recordó que sus elementos están capacitados en primeros auxilios y brindan apoyo a la ciudadanía en cualquier emergencia que pudiera poner en situación de riesgo o peligro a las personas.

Ayuda a embarazada en Cetram

Apenas el 10 de febrero, otros elementos de la SSC, adscritos a la Policía Bancaria e Industrial (PBI), ayudaron a una joven que entró en labor de parto en el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Santa Marta.

La joven de 21 años solicitó la ayuda de los policías ya que comenzó a sentir los dolores del parto de forma repentina, les explicó que contaba con nueves meses de embarazo, por lo que los elementos de la PBI le brindaron la ayuda.

Foto: SSC

Aunque solicitaron que al sitio llegara una ambulancia, notaron que el alumbramiento era inminente, por lo que la colocaron en una camilla y la trasladaron pie a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que está cerca del lugar.

Pocos minutos después, los oficiales arribaron al hospital, en donde fueron recibidos por médicos especialistas, quienes tras valorar a la mujer la diagnosticaron con embarazo de término con nueve centímetros de dilatación, ante lo cual le brindaron la atención médica inmediata para recibir al bebé.

Uno de los policías que ayudó a la joven fue Sergio Ángel Soriano Buendía, agente que ayudó a la señora Alicia Matías Teodoro y a su nieta Jazlyn Azulet, afectadas por la explosión de una pipa cargada con gas LP en el Puente de la Concordia, el 10 de septiembre del año pasado.

*DRR*