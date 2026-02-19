Firman Rojo de la Vega y “Felifer” Macías Carta de Amistad

En un esfuerzo por consolidar estrategias de gobernanza basadas en el orden y la eficiencia, la titular de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, formalizaron la firma de una Carta de Amistad.

Este acuerdo busca establecer una ruta de colaboración institucional para intercambiar y replicar políticas públicas exitosas en beneficio de ambas demarcaciones del centro del país.

El convenio tiene como ejes principales la seguridad ciudadana, la optimización de servicios públicos, la recuperación de espacios urbanos y la profesionalización de los servidores públicos. Según explicaron los mandatarios, el objetivo primordial es elevar la calidad de vida de los habitantes mediante la adopción de modelos que ya han dado resultados probados en sus respectivos territorios.

Carta de Amistad entre alcaldía Cuauhtémoc y Querétaro.

Durante el acto protocolario celebrado en el "Corazón de México", Rojo de la Vega enfatizó que su administración no se limita a "administrar inercias", sino que busca soluciones frontales a los problemas de la demarcación.

Lo fácil es echar culpas; lo difícil es asumir responsabilidades. Abrimos las puertas a gobiernos que quieran trabajar en serio y compartir lo que sí funciona", puntualizó la alcaldesa.

Por su parte, Macías Olvera coincidió en que existe una "obligación generacional" de transformar la forma de hacer política. El edil queretano señaló que el orden y el respeto a la legalidad son los pilares que garantizan la tranquilidad de las familias.

Ambos ediles concluyeron que esta alianza no solo es un gesto diplomático, sino un compromiso técnico de aprendizaje mutuo para fortalecer la administración pública frente a los retos contemporáneos.

