Aceleran sustitución de 'micros' obsoletos por unidades eléctricas con apoyo de $900 mil

Con un fondo de 535 millones de pesos, el gobierno de la Ciudad de México impulsa la chatarrización de microbuses que ya rebasaron su vida útil para sustituirlos por unidades eléctricas.

Para el 2030 el desafío es “decirles adiós a todos los microbuses en mal estado”, y sustituir las dos mil 500 unidades chatarra que aún circulan en la ciudad. El programa arrancó con la sustitución de 220 microbuses que ya rebasaron su vida útil.

Apoyo de 900 mil pesos

Para la compra de nuevas unidades a gasolina el gobierno capitalino entregará un bono de 450 mil pesos; y quien desee adquirir un camión eléctrico recibirá un apoyo de 900 mil pesos.

Sin embargo, la Jefa de Gobierno recordó a los concesionarios que se cuenta con apoyos de organismos internacionales que impulsan la “movilidad limpia” con la entrega de bonos por 900 mil pesos.

Quien opte por la compra de un camión eléctrico estaría recibiendo un millón 800 mil pesos” expresó la Jefa de Gobierno, desde el Deportivo Oceanía, donde arrancó el programa, con la chatarrización de 28 microbuses.



“A mí me gustaría convencer a los concesionarios, a los dueños de los transportes, que se sumen a la electro-movilidad y a cambiar el transporte a estos microbuses nuevos, por trolebuses, en algunos casos”, agregó.

Rutas 1, 22, 50 y 55

Para esta primera etapa del programa de chatarrización 2026 se sustituirán unidades de las rutas 1 y la 22. También se sumarán al programa las rutas 50 y 55.

En el caso de la Ruta 1, se retiraron 32 unidades que prestaban servicio en los corredores de Eduardo Molina a Hospital General; de Manchuria a Metro Hidalgo; de Oceanía a Metro Revolución.

Y en el caso de la Ruta 22, se chatarrizarán 87 unidades que operaban en los trayectos del Bordo de Xochiaca, por Calle 6, hasta Valerio Trujano, en el Centro Histórico y de la Calle 7 a Valerio Trujano, en el Centro.

También, del Metro Zaragoza a Valerio Trujano, Centro y de la colonia Voceadores a la Alameda Central.

El gobierno de la Ciudad de México impulsa la chatarrización de microbuses que ya rebasaron su vida útil Especial

En estas rutas se adquirirán 18 trolebuses sencillos y 26 articulados, pormenorizó el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.

Otros 119 microbuses fueron retirados de circulación por los propios concesionarios, para sumar 339 unidades, retirados del servicio público en lo que va del 2026.

Se suman a 419 microbuses y 299 taxis chatarrizados durante el 2025.

Con esta renovación, se disminuyen las emisiones contaminantes y se pasa a un servicio de calidad” como parte de un “programa más amplio para mejorar la movilidad en la ciudad”, concluyó el secretario.

