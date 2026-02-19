Mujeres al volante: capacitan a más de 90 operadoras para transporte en CDMX

En la Escuela de Operadoras de la Secretaría de Movilidad, durante 2025 y en lo que va de este año han sido capacitadas 97 mujeres, que están preparadas para trabajar tanto en la Red de Movilidad Integrada como en las rutas concesionadas de la Ciudad de México (CDMX).

Es el momento de que las mujeres tomen el volante, es Tiempo de Mujeres”, expresó la Jefa de Gobierno.

Ello, al asegurar que, “según las estadísticas, las mujeres son las que tienen menos accidentes, porque cuidan más”.

Muchas veces pasan y gritan: ‘ay, tenía que ser una mujer la que esté manejando’. Pero es importante decir que las mujeres, de acuerdo con el informe estadístico, son las que, manejando, tienen menos accidentes”, señaló Clara Brugada.

Chatarrización de unidades en CDMX. Especial

Convocatoria para nuevas operadoras

Ante decenas de operadores de las rutas 1 y 22, que iniciaron este jueves el proceso de chatarrización de unidades que ya superaron su vida útil, en algunos casos con más de 30 años de servicio, Brugada exhortó al secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, a dar a conocer los tiempos de las nuevas convocatorias.

Que invite a las mujeres operadoras a estas capacitaciones y ver cuántas van siendo certificadas”, agregó.

La Semovi optó por contar con una escuela de conductoras, porque “hay una escasez de mujeres operadoras”, dijo García Nieto.

El funcionario se comprometió a redoblar ese esfuerzo para continuar con la capacitación.

Según las estadísticas, cuando vamos manejando estamos concentradas siempre en cuidar la vida, como en todos los aspectos (…). Así que invito a que participen más mujeres y que se sigan capacitando para convertirse en las grandes conductoras del transporte público y concesionado en esta ciudad”, concluyó la Jefa de Gobierno, desde el Deportivo Oceanía.

