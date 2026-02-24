Identifican a sujeto detenido tras operativo en Avenida Universidad

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México logró la detención del “cabecilla de una banda delincuencial” dedicada al robo de casa de habitación en la zona sur de la ciudad, quien estaría relacionado con la muerte de un elemento de la Policía capitalina “registrado hace unas semanas”, informó Pablo Vázquez Camacho.

El Jefe de la Policía capitalina confirmó que la detención se logró luego de un operativo llevado a cabo la madrugada del viernes pasado, en Avenida Universidad 1943, el edificio Wind, del que Imagen Televisión informó en exclusiva y con el operativo en curso.

Vázquez Camacho subrayó que la diligencia del 20 de febrero, en Avenida Universidad, que estuvo a cargo de elementos de la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales (UMOE) y del área de Investigación de la SSC, “no tuvo nada qué ver con los eventos de Jalisco (cuando murió Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación) ni con ninguna organización relacionada”.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Relación con homicidio de policía

El equipo de Imagen Televisión captó cómo elementos de la UMOE ingresaron al condominio habitacional, con armas largas y tecnología sofisticada.

Media hora más tarde, ante es las 06:00 horas, los elementos del cuerpo de élite de la SSC, acompañados de policías de Investigación salieron del edificio resguardando a un hombre que vestía pants, sudadera color azul marino con capucha.

Varias unidades policiacas se apostaron sobre Avenida Universidad, mientras se realizaba la detención. Sin embargo, las autoridades no informaron sobre la identidad del detenido.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

La detención “tiene que ver con una investigación en curso, de ahí que hayamos sido cautos con la difusión, sobre un grupo o banda dedicada al robo a casa habitación”, acotó el secretario, durante una conferencia de prensa encabezada por la Jefa de Gobierno

Agregó que “hay una relación entre este grupo y la muerte de un compañero nuestro hace algunas semanas. Y la operación tuvo en efecto un detenido, una persona que tiene una función importante dentro de esa célula”.

Pablo Vázquez precisó que la investigación avanza y “en cuanto se logre la detención de las personas implicadas, se dará a conocer la información”.

*DRR*