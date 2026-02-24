Proponen reformar política en compra de boletos para espectáculos 

Para evitar la incertidumbre que viven los fans al comprar boletos para conciertos en línea, en donde los precios cambian en minutos y no hay certeza de nada, la diputada local del PVEM, Rebeca Peralta, propuso una reforma para que haya transparencia en el precio, prohibición de tarifas dinámicas e información clara.

En tribuna, Peralta expuso que “primero debe haber transparencia total en los precios finales. Que desde el lanzamiento de preventa se conozca el precio exacto del boleto, incluyendo cargos y comisiones. Segundo: prohibición de tarifas dinámicas en la venta. El precio no puede fluctuar según la demanda en cuestión de minutos, generando especulación y desigualdad y tercero: Información clara y anticipada. Mapa del recinto, ubicación de las butacas, zonas VIP, fechas de preventa y venta general, todo publicado con al menos 48 horas de anticipación”.

Y detalló que “el mercado sin reglas suficientes genera abusos. Regular no es obstaculizar, es significado de proteger y dar certeza jurídica tanto a consumidores como a organizadores”, la iniciativa fue turnada a comisiones para ser debatida y dictaminada.

En tribuna la diputada Peralta expuso que la Ciudad de México “no puede quedarse atrás: debemos garantizar que los conciertos, festivales y espectáculos sigan siendo espacios de encuentro cultural accesibles, seguros y justos para todas las personas, no privilegios reservados para quien pueda pagar la especulación”.

Comentó que su iniciativa busca “proteger a las y los ciudadanos que ahorran durante meses para ver a su artista favorito y desean asistir a un evento cultural, y al mismo tiempo, que les permita confiar en la industria del entretenimiento”.

*DRR*