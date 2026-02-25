Crece 25% gestión de inmuebles en Airbnb de cara al Mundial

Sin un padrón que permita conocer cuántos inmuebles operan en la Ciudad de México bajo el esquema de hospedaje temporal tipo Airbnb, hay una manera de observar cómo se ha incrementado ese esquema de arrendamiento de cara al Mundial de Futbol:

Durante los primeros dos meses del año aumentó el número de visitas a plataformas que ofrecen servicios de “coanfitrionía”, es decir, administración de departamentos destinados a renta de corta estancia.

De acuerdo con datos de Guesty, plataforma integral de gestión inmobiliaria, y de Smoobu, que opera en Europa, Estados Unidos y América Latina, en enero se registró un incremento de alrededor de 25% en visitas y solicitudes de gestoría para inmuebles en la capital del país, en comparación con enero de 2025.

Ambas empresas ofrecen herramientas de automatización, sincronización de calendarios y administración con inteligencia artificial para propietarios o administradores de departamentos en renta temporal.

Para activistas vecinales, el repunte podría anticipar un crecimiento irregular de departamentos destinados a hospedaje de corta estancia rumbo al Mundial, cuando la Ciudad de México será sede.

Sergio González Juaricua, activista de la colonia Juárez, advirtió que la falta de regulación efectiva abre la puerta a lo que denomina “hoteles pirata”.

“Es evidente que la llegada de aficionados por los partidos que se jugarán en la Ciudad de México representa un nicho de oportunidad temporal, pero el Mundial es un sueño efímero”, dijo.

Alertó que durante esa temporada, los prestadores de hospedaje temporal “podrán cobrar lo que quieran y prevemos que los precios se van a duplicar, triplicar o incluso cuadruplicar.

“No sólo en espacios tipo Airbnb o en hoteles formales, también en moteles sobre Calzada de Tlalpan, que cambiarán su vocación para sumarse a la oferta de corta estancia”, advirtió.

El problema de fondo, alertó, es la “posible normalización” de un uso comercial en inmuebles con uso de suelo habitacional.

En diciembre pasado, la plataforma Inside Airbnb reveló que existían más de 26 mil anuncios activos de alojamiento temporal en la Ciudad de México, de los cuales 65% correspondía a departamentos o casas que dejaron de destinarse a uso habitacional.

En tanto, en ese mismo mes, en el sitio oficial de Airbnb se tenía un registro de 30 mil 430 espacios disponibles, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, seguidas de Benito Juárez y Coyoacán.

“Nos preocupa la voluntad de las autoridades de legalizar lo ilegal. Los usos de suelo habitacionales son para vivienda. Permitir que, de facto, se conviertan en uso comercial es lo que llamamos hoteles pirata: departamentos que operan sin regulación ni permisos como establecimientos de hospedaje”, afirmó.

El activista recordó que, a finales de 2025, organizaciones vecinales promovieron amparos contra la Secretaría de Turismo capitalina y la Agencia Digital de Innovación Pública, por no implementar un padrón de anfitriones y la supervisión del límite anual de ocupación del 50% de los días permitidos para este tipo de renta.

“La modificación a la Ley de Turismo obligaba a construir un padrón y regular que sólo se pudiera rentar la mitad del año”, acusó Juaricua.

