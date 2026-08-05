Muere policía estatal tras chocar su motocicleta contra automóvil

Un elemento de la Policía Estatal que tripulaba una motocicleta perdió la vida la mañana de este miércoles, luego de verse involucrado en un aparatoso accidente de tránsito en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, en la alcaldía de Cuauhtémoc.

El percance ocurrió en el cruce de las avenidas Izazaga y 20 de Noviembre, donde, por causas que serán determinadas por las autoridades, el motociclista colisionó contra un automóvil particular.

A consecuencia del fuerte impacto, el uniformado salió proyectado varios metros por el aire y se estrelló contra un poste de alumbrado público, para posteriormente caer sobre el pavimento, perdiendo la vida de manera instantánea debido a la gravedad de las lesiones.

Testigos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia; sin embargo, al arribar al sitio, los paramédicos únicamente confirmaron que el policía ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona para facilitar las labores de los servicios periciales, evitar riesgos a los automovilistas y peatones que transitaban por el lugar.

Más tarde, peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) realizaron el levantamiento de indicios y ordenaron el traslado del cuerpo al anfiteatro correspondiente, donde se llevarán a cabo las diligencias de ley.

En tanto, el conductor del automóvil quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y deslindará responsabilidades conforme avancen las investigaciones.