¿Dónde denunciar si eres víctima de despojo en CDMX?

En conferencia de prensa con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada y diversos funcionarios, el secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto señaló la forma en que las personas víctimas de despojo pueden denunciar de forma inmediata el delito.

El funcionario detalló que la Secretaría de Gobierno es uno de los primeros puntos de contacto cuando una persona denuncia un posible despojo de su casa o de algún inmueble. La denuncia puede hacerse por teléfono 55 53 45 81 20, esta es la línea telefónica especializada para reportar y recibir orientación sobre casos de despojo en la Ciudad de México. A través de ese número las autoridades canalizan los casos al Gabinete contra Despojos y, cuando procede, coordinan la atención con la Fiscalía capitalina

Otras formas de denunciar un despojo pueden ser a través de la Mesa del Zócalo, en los Servicios de Atención Ciudadana (SAC), en los Territorios de Paz e Igualdad o incluso a través de organizaciones vecinales.

Clara Brugada Especial

Una vez que reciben el caso, un equipo jurídico lo revisa para determinar si realmente se trata de un despojo. Si confirman que sí lo es, el asunto se coordina de inmediato con la Fiscalía para iniciar las investigaciones y dar seguimiento hasta que el inmueble sea recuperado y los responsables enfrenten las consecuencias.

Si después del análisis concluyen que no se trata de un despojo, la persona no se queda sola. También recibe orientación y asesoría jurídica para saber qué hacer y cuál es la vía legal que le corresponde seguir.

Las autoridades aseguran que acompañarán a las víctimas durante todo el proceso, desde la primera denuncia hasta que el caso quede resuelto.