Bloqueo en Mariano Escobedo, CDMX cumple casi 40 horas

Vecinos en Polanco no desisten en su bloqueo en calzada General Mariano Escobedo, CDMX, la tensión en esta y colonias aledañas de la alcaldía Miguel Hidalgo crece debido a que los inconformes exigen que sea suspendida en definitiva un desarrollo inmobiliario.

La circulación rumbo al norte se encuentra cerrada y ya ha cumplido 37 horas la mañana de este miércoles 20 de mayo.

Protestan contra proyecto inmobiliario

El cierre se mantiene entre Lago Alberto y Laguna de Mayrán, justo frente al proyecto Be Grand Alto Polanco fase III, habitantes de las colonias Verónica Anzúres, Granada y Anáhuac instalaron un campamento improvisado y pasaron la noche sobre la vialidad para impedir que se reanuden los trabajos de construcción de dos torres habitacionales.

Los vecinos denuncian afectaciones por la obra como problemas de movilidad, ruido, impacto urbano y posibles riesgos estructurales en la zona, por lo que exigen la presencia de autoridades capitalinas para realizar una inspección formal y frenar cualquier avance del proyecto mientras no se aclaren sus demandas.

Con lonas, casas de campaña, sillas y barricadas improvisadas, los vecinos han mantenido completamente cerrados los carriles centrales y laterales de Mariano Escobedo, provocando importantes complicaciones viales en la zona, el bloqueo podría extenderse si no reciben respuesta de las autoridades.

Opciones viales

Automovilistas y transporte público han tenido que desviarse por vialidades alternas como Circuito Interior, Av. Marina Nacional, Lago Chiem y Calz. Legaría, mientras elementos de tránsito realizan cortes a la circulación para tratar de disminuir el caos vehicular que se ha generado en el perímetro. Aunado a la mega marcha de este miércoles en Paseo de la Reforma por parte de campesinos y otras organizaciones sociales.

*bb