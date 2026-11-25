El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, inauguró este miércoles el primer centro de Cuidados y Bienestar para la Mujer en la demarcación, espacio que contará con áreas específicas para garantizar atención acorde con las necesidades de cada usuaria.

Ubicado al interior del Deportivo Carmen Serdán, en Cuautepec, el recinto de una hectárea y media ofrece servicios gratuitos de:

Medicina general

Medicina general Ginecología

Mastografía

Laboratorio

Hidroterapia

Atención psicológica

Asesoría jurídica

Bebeteca

Comedor comunitario

Spa

Foto: Alejandro Aguilar | Excélsior

Durante la apertura, realizada en el marco del 25N, Lozano señaló que el cuidado tiene que ser una responsabilidad pública y afirmó que "Cuautepec merece justicia social".

Estamos resarciendo años de injusticias en contra de las mujeres a partir del día de hoy, no es justo que la mujer tenga que elegir entre cuidar a quien ama y construir la vida que sueñe".

El secretario de Bienestar de la Ciudad de México, Pablo Yanes Riso, destacó: "Concebimos el sistema de cuidados como un acto de justicia hacia las mujeres".

Foto: Alejandro Aguilar | Excélsior

En el evento también participó la directora general de Administración de la alcaldía, Zaira Pilar Medina, quien resaltó que la obra busca dar presupuesto y espacios reales para que las mujeres atiendan su salud, recuperen tiempo y construyan independencia más allá de los discursos.

Yanes Riso agregó que la lucha contra la violencia de género es permanente, por lo que es de suma importancia acercar los servicios de cuidado con horarios amplios, para reducir la pobreza de tiempo y avanzar hacia la igualdad sustantiva en coordinación con el gobierno capitalino.

Foto: Alejandro Aguilar | Excélsior

Asimismo, el alcalde maderense destacó que el centro contará con capacitación, aulas digitales, bolsa de empleo en coordinación con Coparmex, casa de día para personas adultas mayores y lavandería pública.