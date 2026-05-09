¡Golpe a la 'rata'! Decomisan 5 toneladas de autopartes al norte de CDMX

En la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México fuerzas federales y locales aseguraron alrededor de cinco toneladas de piezas automotrices y capturaron a dos integrantes de una célula dedicada al robo de vehículos, desmantelamiento y comercialización de autopartes.

Las detenciones se registraron durante la ejecución de dos cateos en dos inmuebles ubicados en la colonia Guadalupe Insurgentes, dedicados a la venta de autopartes robadas.

Actividades ilícitas

Tras labores de investigación elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ubicaron dos inmuebles, que eran utilizados para actividades ilícitas, por lo que mantuvieron vigilancia, fijas y móviles en las inmediaciones.

En uno de los inmuebles, los oficiales decomisaron cerca de cinco toneladas adicionales de piezas automotrices Foto: SSC

Tras obtener los datos de prueba, fueron entregados a la gente del ministerio público, quien solicitó ya obtuvo de un juez de control las órdenes de cateo para intervenir ambos domicilios, por lo que se desplegaron dispositivos de seguridad simultáneos.

La primera diligencia se llevó a cabo en un inmueble de la avenida Insurgentes Norte, donde fueron detenidos Carlos “N” de 54 años de edad y de Ana Laura “N”, presuntos integrantes de una célula dedicada al robo de autopartes y desmantelamiento de vehículos.

Meta, coca, mariguana y más

En el lugar se decomisaron 95 dosis de metanfetamina 118 dosis de cocaína, cien envoltorios de marihuana, un arma de fuego corta cuatro cajas de cartuchos, útiles y una tarjeta de circulación con reporte activo.

En el segundo inmueble, localizado en la calle Aurelio Leiva, personal operativo, decomisó cinco toneladas de autopartes, además de dos faros de diferentes vehículos con reporte de robo, informó el jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, en un mensaje en su cuenta de X.

Tras las diligencias, los predios fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial para continuar con las investigaciones que derivan del caso.

Los detenidos fueron presentados ante el ministerio público que determinará su situación jurídica.

Vázquez Camacho agradeció el apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de las instancias del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México que participaron en el operativo.

“Estas intervenciones permiten detener a generadores de violencia y seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz”, publicó en su cuenta de X.

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