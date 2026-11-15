Iztacalco suma 22 Caminos de Paz con más de 24 kilómetros de vialidades intervenidas

La alcaldía Iztacalco ha intervenido más de 24 kilómetros de vialidades mediante la estrategia de 22 Caminos de Paz, impulsada por la alcaldesa Lourdes Paz Reyes, con el objetivo de mejorar la seguridad, la movilidad y recuperar los espacios públicos de la demarcación.

Como parte de este programa se han instalado mil 378 luminarias tipo vela para mejorar el alumbrado en calles y zonas de tránsito peatonal, además de realizar trabajos de bacheo, reencarpetado, rehabilitación y construcción de banquetas, balizamiento, desazolve, mantenimiento de la red pluvial y poda de árboles.

Las acciones se han desarrollado en colonias como Ramos Millán, Agrícola Oriental, Agrícola Pantitlán, Cuchilla Ramos Millán, Ex Ejidos de la Magdalena Mixiuhca, Reforma Iztaccíhuatl, Militar Marte y Barrio Los Reyes, donde se atienden las necesidades de infraestructura de cada comunidad.

El primer Camino de Paz fue entregado el 20 de agosto en la colonia Ramos Millán, con un recorrido de mil 206 metros, desde Sur 185 hasta avenida 5, atravesando Circuito Interior. En ese tramo se colocaron 64 luminarias tipo vela de 90 watts y se efectuaron trabajos de poda, bacheo, balizamiento, reencarpetado y limpieza, además de más de 900 metros lineales de desazolve.

Posteriormente, el programa se extendió a otras zonas, entre ellas Agrícola Oriental, donde se intervinieron distintos tramos de las calles Oriente 237, Oriente 245, Oriente 253 y Oriente 257.

También se realizaron trabajos de rehabilitación de banquetas y mejoramiento de vialidades en Cuchilla Ramos Millán y Ex Ejidos de la Magdalena Mixiuhca, mientras que en Reforma Iztaccíhuatl y Militar Marte se intervino la calle Playa Encantada.

En Agrícola Pantitlán, las acciones se concentraron en la iluminación y recuperación de espacios públicos.

La alcaldesa Lourdes Paz ha señalado que los Caminos de Paz forman parte de una estrategia integral de atención a las comunidades, mediante un gobierno cercano a la población que escucha las demandas vecinales y trabaja en el mejoramiento del entorno urbano.

Con estas intervenciones, la administración de Iztacalco busca contar con calles mejor iluminadas, accesibles y seguras para las familias de la demarcación.