Retiran 88 chelerías en vía pública y verifican 155 negocios en Iztacalco

La Alcaldía Iztacalco, a través de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, la Policía Auxiliar y en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), llevó a cabo 155 visitas de verificación a establecimientos con reporte de venta y/o consumo de bebidas alcohólicas, de los cuales 98 fueron suspendidos y 10 clausurados por incumplir la normatividad vigente.

Las visitas fueron realizadas por el INVEA, instancia responsable de estos procedimientos conforme a la ley. Las labores de verificación contaron además con el acompañamiento de la Policía Auxiliar, con el objetivo de brindar seguridad durante los operativos y asegurar el debido cumplimiento del proceso.

Asimismo, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley y salvaguardar el orden público, durante la actual administración de la alcaldesa Lourdes Paz Reyes se han realizado 269 visitas de verificación a establecimientos mercantiles.

Con el fin de asegurar que las actividades comerciales que se desarrollan en la vía pública se realicen de manera legal, la Alcaldía Iztacalco también implementó operativos para inhibir la venta de bebidas alcohólicas en espacios públicos. En el periodo comprendido de octubre de 2024 a enero de 2026 se realizaron 30 operativos, mediante los cuales se retiraron 88 chelerías en diversas colonias de la demarcación.

Estos operativos contaron con la participación de personal de la Dirección de Gobierno, la Unidad Departamental de Vía Pública y la Policía Auxiliar de la Alcaldía Iztacalco, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional.

Todas estas acciones buscan fortalecer las labores de verificación y supervisión para asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente; con ello se previenen conductas que alteren el orden público y se promueven entornos seguros y regulados, en beneficio de la convivencia y el bienestar de las vecinas y los vecinos de la demarcación.

