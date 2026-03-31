Invierte Sedema casi 68 mdp para rehabilitación en Xochimilco

La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) destinó casi 68 millones de pesos al mantenimiento de espacios públicos en la Pista Olímpica Virgilio Uribe en Cuemanco y a la zona de Nativitas, ambos sitios ubicados en la alcaldía Xochimilco.

La dependencia publicó este martes en la Gaceta Oficial los fallos de dos licitaciones públicas nacionales cuyos trabajos deberán estar concluidos el 31 de mayo.

Pista Olímpica Virgilio Uribe

La licitación LPN-DGSANPAVA-001 2026 sobre trabajos de mantenimiento y remozamiento de espacios públicos en la zona de la Pista Olímpica Virgilio Uribe ubicada en Cuemanco fue asignada a la empresa TAT Constructora S.A. de C.V. por un monto de poco más de 25.9 millones de pesos.

Mientras que la licitación LPN-DGSANPAVA-002 2026 para los trabajos de mantenimiento y remozamiento de espacios públicos en la colonia San Jerónimo en la zona de Nativitas fue asignada a la empresa REMI Servicios mexiquenses S.A. de C.V. por poco más de 41.9 millones de pesos.

Canal de Cuemanco.

La dependencia indicó que las razones de designación podrán ser consultadas en las oficinas de la Dirección de Supervisión de Obras, ubicadas en Av. Canal de Chalco, S/N, Colonia Ciénega Grande, alcaldía Xochimilco.

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