Investigan muerte de hombre tras caer en hueco de elevador en Santa Fe

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió una carpeta de investigación por la muerte de un hombre de 39 años, quien cayó al vacío por el hueco de un elevador en el edificio Expo Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado 4 de abril, Sábado de Gloria.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima intentó abordar el elevador desde el quinto piso sin percatarse de que la cabina no se encontraba en ese nivel, lo que provocó que se precipitara varios metros.

Servicios de emergencia acudieron al inmueble, ubicado en Avenida Santa Fe y Carlos Lazo, en la colonia Santa Fe.

Al revisar al hombre, los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía capitalina acordonaron el área, mientras peritos de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes para determinar las condiciones en las que ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

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