¿Qué ocurrió en el centro comercial Perisur de la CDMX?

La presencia de humo activó los protocolos de emergencia y obligó al desalojo de decenas de personas en la plaza comercial Perisur, ubicada en la alcaldía Coyoacán.

La tarde del viernes, clientes y trabajadores abandonaron el inmueble tras percatarse de una nube de humo blanco, que comenzó a extenderse en una de las áreas del centro comercial.

En videos difundidos en redes sociales se observa a personas salir corriendo.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se originó cuando se activó un extintor en un módulo de café para tratar de contener una presunta fuga de gas, lo que generó una nube de humo blanco y generó una falsa alarma de incendio.

Elementos de seguridad interna y de Protección Civil de la alcaldía Coyoacán realizaron la revisión correspondiente y descartaron riesgos mayores.

Finalmente, no se reportaron personas lesionadas.

Tras varios minutos, la situación fue controlada y las actividades comenzaron a reanudarse de manera paulatina. Sin embargo, en redes sociales usuarios cuestionaron la falta de protocolos de Protección Civil en sitios de grandes concentraciones, como Perisur.

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