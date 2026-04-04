Cae mujer por asesinato tras riña en plena Semana Santa CDMX; suman 6 detenidos
Datos señalan que la mujer de 25 años le disparó a un joven de 21 años quien quedó herido, pero más tarde al llegar al hospital murió.
En Iztapalapa, luego de las celebraciones del Viernes de Crucifixión una joven de 25 años de edad fue detenida, tras asesinar a un joven durante una riña en la Ciudad de México.
Los hechos ocurrieron la noche del Viernes Santo, en las calles Canteras del Peñón y Circuito, de la colonia El Paraíso, donde monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente alertaron de una pelea callejera.
La víctima tenía 21 años
Policías destacamentados en la zona acudieron al sitio y confirmaron que un joven de 21 años de edad resultó herido tras recibir un impacto de arma de fuego.
Familiares del lesionado lo trasladaron a un hospital cercano para su atención médica especializada, donde posteriormente perdió la vida, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
En el sitio, otros familiares de la víctima señalaron a varios sujetos que se encontraban en la zona como quienes, momentos antes, sostuvieron una pelea y aseguraron que una de las mujeres involucradas sacó un arma de fuego y le disparó.
Los rijosos agredieron a los policías
Los oficiales le marcaron el alto a la probable responsable. Sin embargo, un grupo de personas que se encontraban en el lugar trataron de impedir la detención y agredieron a los uniformados.
Luego de controlar la situación, los policías detuvieron a cuatro mujeres de 24, 30, 36 y 40 años de edad, y a dos hombres de 44 años y 39 años de edad.
Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica.
El hombre de 44 años de edad tiene antecedentes penales, por protagonizar riñas en la vía pública, y registra un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de Lesiones por riña en 2008.
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