Cae mujer por asesinato tras riña en plena Semana Santa CDMX; suman 6 detenidos

En Iztapalapa, luego de las celebraciones del Viernes de Crucifixión una joven de 25 años de edad fue detenida, tras asesinar a un joven durante una riña en la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron la noche del Viernes Santo, en las calles Canteras del Peñón y Circuito, de la colonia El Paraíso, donde monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente alertaron de una pelea callejera.

La víctima tenía 21 años

Escena del crimen Especial

Policías destacamentados en la zona acudieron al sitio y confirmaron que un joven de 21 años de edad resultó herido tras recibir un impacto de arma de fuego.

Familiares del lesionado lo trasladaron a un hospital cercano para su atención médica especializada, donde posteriormente perdió la vida, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En el sitio, otros familiares de la víctima señalaron a varios sujetos que se encontraban en la zona como quienes, momentos antes, sostuvieron una pelea y aseguraron que una de las mujeres involucradas sacó un arma de fuego y le disparó.

Los rijosos agredieron a los policías

Detenido @c4jimenez

Los oficiales le marcaron el alto a la probable responsable. Sin embargo, un grupo de personas que se encontraban en el lugar trataron de impedir la detención y agredieron a los uniformados.

Detenido @c4jimenez

Luego de controlar la situación, los policías detuvieron a cuatro mujeres de 24, 30, 36 y 40 años de edad, y a dos hombres de 44 años y 39 años de edad.

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica.

El hombre de 44 años de edad tiene antecedentes penales, por protagonizar riñas en la vía pública, y registra un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de Lesiones por riña en 2008.

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