Balacera en Lomas de Chapultepec deja un muerto tras asalto frustrado 

Una balacera en la colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, dejó un ladrón muerto y otro detenido.

Ello, luego de un intento de asalto a una residencia que derivó en un enfrentamiento armado entre presuntos delincuentes y policías capitalinos.

Los hechos ocurrieron en la calle Montañas Rocallosas, una zona caracterizada por su alta vigilancia privada.

Un guardia de seguridad alertó a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, tras detectar a varios sujetos que ingresaron de manera irregular a una residencia.

Mientras mantenía vigilancia a distancia, solicitó apoyo mediante el sistema de cuadrantes de la SSC en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Al arribar al sitio, los uniformados ubicaron a dos hombres que salían corriendo del inmueble. En su intento por escapar, uno de ellos disparó contra los agentes, quienes repelieron la agresión.

Foto: SSC

En medio del intercambio de disparo, uno de los presuntos asaltantes fue detenido en el lugar, mientras que su cómplice, que intentó huir a bordo de un vehículo negro, resultó herido.

Paramédicos que acudieron al punto confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Tras acordonar la zona, peritos del Ministerio Público iniciaron las diligencias correspondientes.

Foto: SSC

En el vehículo de los sospechosos se localizaron dos armas de fuego cortas, una mochila con herramientas y una caja fuerte que habría sido sustraída del domicilio.

Hasta el momento, no se ha revelado el contenido ni el monto de lo robado.

El detenido, un joven de 28 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

En tanto la SSC informó que la Dirección General de Asuntos Internos abrió una carpeta para revisar la actuación de los policías involucrados en la balacera.

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