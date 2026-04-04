Chapotean con comodidad en albercas públicas de Cuauhtémoc

Vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc chapotearon con comodidad este Sábado de Gloria en la alberca semiolímpica del Deportivo Cuauhtémoc, donde tuvieron espacio para nadar, jugar y pasar un buen rato.

La alcaldía solo permitió por hora un máximo de 90 personas en la alberca, lo que permitía que los nadadores tuvieran espacio suficiente y facilitaba el trabajo de los encargados de la seguridad.

Sí, se lo están pasando muy bien, de ahí vi, bueno, atrás mío había una familia que se estaba divirtiendo mucho. Y sí, igual yo me divertí con mi primo un ratito”, dijo Rebeca Dueñas, vecina de la colonia Guerrero.

“Muy rico, sí, muy bonito, muy bonito, muy bonito, disfrutamos mucho el agua. Nos gusta mucho estar aquí en el agua y ahora se la podemos disfrutar mejor, sin necesidad de irnos a lejos, Aquí podemos venir a disfrutar”, agregó Isabel Jurado, de la colonia Atlampa.

Fue porque lo publicaron en su Facebook y pues vinimos el año pasado igual. Entonces aprovechamos y pues vamos a venir los cuatro días seguidos. Más que nada porque como yo trabajo en el sector turismo, pues no puedo salir de vacaciones de manera normal, entonces esto está bien para traer a los niños y que se relajen y que naden un rato”, dijo Andrea Mandujano, de Santa María la Ribera.

La semana pasada, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, anunció que fueron abiertas al público de manera gratuita las piscinas de cinco deportivos durante Semana Santa como parte de su programa Vacacionale.

Las albercas habilitadas fueron 5 de Mayo ubicada en Tlatelolco, Antonio Caso en la colonia Morelos, Guelatao en el Centro Histórico, Morelos en Peralvillo y el Deportivo Cuauhtémoc en Buenavista.

La idea que se tiene es de que las familias, las vecinas y los vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc puedan venir a disfrutar de las albercas de cinco deportivos en estos días santos, fomentar la convivencia, que los vecinos sepan que hay un lugar en donde puedan venir a disfrutar del agua de estos días”, dijo Verónica Juárez, directora de Desarrollo Social de la demarcación.

Hasta este sábado ya habían acudido más de tres mil personas a las cinco albercas y todavía este domingo se podía acudir en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

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