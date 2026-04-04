Maestros cartoneros queman Judas de la “apatía” en Santa María la Ribera

En la colonia Santa María la Ribera de la alcaldía Cuauhtémoc, este Sábado de Gloria se prendió fuego a dos figuras gigantes de Judas, de más de dos metros de altura, que simbolizaban “la apatía de las autoridades hacia el arte popular y el oficio cartonero en la Ciudad de México”, de acuerdo con los organizadores.

Para preservar la tradición del Sábado de Gloria, maestros cartoneros encabezaron, como desde hace hace ya 14 años, la tradicional quema de los Judas gigantes.

Esta edición se realizó con la intención de “limpiar” el desinterés institucional por preservar el oficio de los maestros cartoneros.

Foto: Hilda Castellanos | Excélsior

Acompañada de comparsas, música de viento, tambores y mojigangas, la procesión de los Judas gigantes partió alrededor de las cinco de la tarde desde la Alameda del Kiosco Morisco, rumbo al Museo del Pulque y las Pulquerías, en la colonia Guerrero.

Familias enteras, incluso con menores de edad de hombros, vecinos y turistas nacionales y extranjeros, algunos de ellos portaban máscaras de cartonería o con las caras pintadas de diablos y animales fantásticos, acompañaron el recorrido por calles de las colonias Buenavista y Guerrero.

Al paso, se sumaron comensales de restaurantes y cafeterías apostadas en la ruta, quienes sorprendidos tomaban selfies con sus celulares o bailaban al ritmo de la comparsa.

Foto: Hilda Castellanos | Excélsior

Reivindican su trabajo

Tras cerca de una hora, en medio de un ligero viento que amenazaba chubasco, los Judas gigantes arribaron a la Plaza Zarco, a unos metros del Museo del Pulque y de la Iglesia de San Judas Tadeo, donde fueron consumidos por el fuego entre luces de pirotecnia, qué hicieron la tarde a cientos de personas que, entre aplausos y gritos, disfrutaron la tradición.

“Son un símbolo de la apatía”, dijo a Excélsior Yésica Reyna, artesana y vocera del Colectivo Maestros Cartoneros de la Ciudad de México, organizador de la quema, que forma parte de la 14 edición del Festival de Cartoneria de Santa María la Ribera.

Desde el mediodía, en el marco del festival, también se llevó a cabo la quema de otras figuras en la Alameda del Kiosco Morisco: un payaso en contra de la guerra, así como un diablo y una diabla, a los que denominaron “la pareja antipatía”, detalló Reyna.

Foto: Hilda Castellanos | Excélsior

La artesana subrayó que, este año, el objetivo de estas acciones fue visibilizar la falta de apoyo para preservar el oficio.

La mayoría de los funcionarios no tienen conocimiento de lo que es este oficio, la cultura cartonera. No hay sensibilidad ni conocimiento; ellos van de paso y nosotros llevamos ya 14 años aquí”, afirmó.

Reyna explicó que la edición de este año enfrentó dificultades, luego de que inicialmente se les informó que no contaban con permisos para instalarse en la Alameda.

Tuvimos que negociar con las autoridades; accedimos incluso a donar pintura para las jardineras con tal de mantener este espacio”, relató.

Exigen respeto para su actividad

En esta décimo cuarta edición participaron alrededor de 50 artesanos, en su mayoría de la Ciudad de México, así como invitados de Querétaro y Morelos.

Además de la exposición y venta, con piezas que van de los 10 a los 250 pesos, estudiantes de la octava generación de la Escuela de Cartonería ofrecieron talleres al público, para aprender a elaborar figuras como diablos, Judas, personajes populares y creaciones fantásticas.

Foto: Hilda Castellanos | Excélsior

Yésica Reyna hizo un llamado a las autoridades para reconocer el oficio: “No somos vendedores ambulantes, somos patrimonio cultural. Necesitamos apoyo y conocimiento de lo que hacemos”, enfatizó.

El Festival de Cartonería de Santa María la Ribera concluirá este domingo de Resurrección.

*DRR*