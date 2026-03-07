Coche con tres personas se desploma 10 metros en edificio de Cuajimalpa

Tres personas lesionadas fue el saldo de la caída de un vehículo desde unos 10 metros de altura, esto ocurrió en un inmueble ubicado en la colonia Lomas de Vista Hermosa, en la alcaldía Cuajimalpa.

El siniestro vial fue reportado cerca de las 18:45 horas por el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

“Rescatamos a tres personas que cayeron de aproximadamente 10 metros en un vehículo, provocando afectaciones en un conjunto de mini bodegas en la colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa. Las personas que viajaban en el auto resultaron lesionadas y fueron trasladadas al Hospital ABC para recibir atención médica”, reportó el director de los bomberos, Juan Manuel Pérez Cova.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora, de unos 30 años, viajaba acompañada de dos adultos mayores, cuando aparentemente confundió el pedal del freno con el acelerador.

Hechos similares

Accidentes como estos no son muy frecuentes en la Ciudad de México y Zona Metropolitana; sin embargo, han ocurrido en otros puntos de la capital como en mayo del año pasado en Plaza Lilas, en la colonia Lomas de Bezares, donde una camioneta cayó desde unos 15 metros hacia los pasillos interiores de la plaza, impactando un kiosco de ventas.

El mismo mes, en la colonia Roma Norte, una mujer cayó con su vehículo dos niveles, alrededor de cinco metros, en un estacionamiento con elevador en la Avenida Yucatán, esto se debió a que la conductora no se percató de que la plataforma no estaba en su posición al ingresar.

En septiembre del mismo año, en Naucalpan en la colonia Bosques de Moctezuma, Estado de México, un auto se impactó contra la barda de un estacionamiento en lo alto de un edificio, la mitad delantera del vehículo quedó colgada, el conductor intentó darse a la fuga tras el impacto, pero fue detenido por la policía.

En julio de 2022, un automóvil cayó desde el segundo piso de un estacionamiento público en la calle Isabel la Católica, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el conductor era trabajador de valet parking, desafortunadamente perdió la vida tras el impacto.

En junio de 2024, pero en la colonia Condesa, en la calle Atlixco, un auto cayó ocho metros al vacío. Los tripulantes pusieron el auto en reversa para entrar a un elevador vertical sin notar que la plataforma estaba en otro piso, pese a lo aparatoso, no hubo heridos de gravedad.

*DRR*