Brugada achaca inundaciones en CDMX a hundimientos de la capital

La jefa de Gobierno Clara Brugada rechazó que las constantes inundaciones, registradas durante las temporadas de lluvia en la Ciudad de México, sean producto de una infraestructura hidráulica obsoleta, atribuyó el problema al hundimiento sistemático que enfrenta la ciudad, fenómeno que ha dejado inoperantes diversas redes de drenaje.

Durante la presentación del Operativo Tlaloque 2.0 Reforzado para atender la temporada de lluvias, que oficialmente inicia el 15 de junio, Brugada Molina explicó que la Ciudad de México se hunde entre 10 y 40 centímetros por año, dependiendo de la zona, situación que modifica las pendientes del drenaje y provoca que el agua ya no pueda desalojarse de manera adecuada.

Excélsior publicó el 1 de mayo que imágenes satelitales de la NASA advierten que la Ciudad de México se hunde a un ritmo visible desde el espacio, con subsidencias superiores a 1.3 centímetros por mes en algunas zonas.

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Replantear infraestructura hidráulica

Brugada explicó que, ante este escenario, no basta con sustituir tuberías antiguas, sino que es necesario rediseñar pendientes, colectores y sistemas completos de desalojo de agua.

Tenemos hundimientos permanentes en la Ciudad de México. Hay zonas donde se regresa el agua, no sale. Y la gente dice: ‘ya es muy viejo nuestro drenaje, ya por favor cambien el drenaje’. Y ése no es el problema, sino que se está hundiendo la ciudad y las tuberías del drenaje ya quedan inoperantes”, afirmó.

Sostuvo que las lluvias extremas derivadas del cambio climático, sumadas a las grietas y hundimientos diferenciales del subsuelo en la capital, obligan a replantear la infraestructura hidráulica en distintos puntos de la capital.

Tenemos hundimientos diferenciales, tenemos grietas, unas lluvias muy fuertes provocadas por el cambio climático; entonces tenemos que hacer verdaderos cambios de infraestructura de drenaje en ciertas zonas de la ciudad”, señaló.

La jefa de Gobierno reconoció que el problema hídrico no es reciente y advirtió que no podrá resolverse en el corto plazo.

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Este reto hídrico no es nuevo y no nació ayer ni nació el año pasado, ni va a resolverse de un día para otro. Necesitamos un proceso de inversión en infraestructura necesaria para enfrentar todos los fenómenos naturales que vengan con el cambio climático”, expresó.

En ese contexto, Brugada defendió la estrategia de inversión de su administración y aseguró que este año se duplicó el presupuesto destinado a obras hidráulicas y drenaje, con un fondo de tres mil 360 millones de pesos para 318 obras enfocadas en prevenir inundaciones.

Dato mata relato, estamos invirtiendo más del doble que el año pasado”, aseveró.

Mayo supera acumulación de lluvia

Como parte del Operativo Tlaloque 2.0, informó que se destacó la implementación de nuevas tecnologías para rehabilitar tuberías sin necesidad de abrir calles, así como la construcción de tanques tormenta y jardines de lluvia en puntos históricamente afectados por inundaciones, entre ellos la zona del Estadio Banorte.

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Respecto al inicio de la temporada de lluvias, Brugada alertó que en apenas dos tormentas registradas en mayo ya se superó la precipitación acumulada histórica para ese mes.

Mayo y junio podrían registrar precipitaciones más intensas debido al impacto del cambio climático, aunque aseguró que la ciudad se encuentra “mejor preparada para enfrentar las emergencias”.

Hoy estamos más preparados. Cada inversión, cada obra, cada modernización de la red de drenaje es un encharcamiento evitado. Esta inversión no se ve porque está abajo, pero se siente cuando llueve”, concluyó.

*DRR*