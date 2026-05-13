Alumnos IPN marchan para pedir renuncia del director general

Para exigir la renuncia del director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), por presuntos actos de corrupción durante su gestión, la tarde de este miércoles un grupo de 700 estudiantes marchó desde la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, a la Secretaría de Gobernación (Segob).

Los inconformes solicitaron hablar con la titular de la Segob; sin embargo, al enterarse que no se encuentra en la Ciudad de México, se negaron a iniciar una mesa de diálogo por considerar que no había personas de nivel que les dieran solución a sus peticiones y decidieron realizar un bloqueo por dos horas en el cruce que forma la avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Minutos después de las 19:00, los jóvenes accedieron a entregar su pliego petitorio de 10 puntos a personal de la Segob, con la amenaza de volver a tomar las calles mañana, si no obtienen respuesta favorable en las próximas horas.

Por el bloqueo, la vialidad se vio afectada en la zona, por lo que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México realizó un operativo para salvaguardar la integridad de los manifestantes y canalizar a los automovilistas por vías alternas.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

*DRR*