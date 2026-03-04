Interponen queja contra juez por juicio contra feminicidas de Abril Pérez Sagaón

El abogado de la familia de Abril Pérez Sagaón, asesinada en 2019, interpuso una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México en contra del juez Juan Pérez Soto, titular del Tribunal de Enjuiciamiento 3 con sede en el Reclusorio Oriente, luego de que repusiera los juicios en contra de dos implicados que ya habían sido sentenciados por el feminicidio de la víctima.

Feminicidio de Abril Pérez Sagaón.

Según información proporcionada por el litigante Héctor Pérez, fue el pasado 23 de febrero cuando el impartidor de justicia inició de nueva cuenta el proceso en contra de Alejandro Neri y Juan Carlos Maldonado, sin embargo, los sujetos nombraron a nuevos abogados, quienes no han podido imponerse en la carpeta de investigación toda vez que el juzgador no ha suspendido las jornadas procesales.

¿Qué dijo el abogado?

En una narración de los estados procesales en torno al caso, el abogado señaló que el juez ha negado suspender las jornadas para que las defensas puedan imponerse de la carpeta de investigación bajo la premisa de que “no puedo cancelar las jornadas que ya programé y pues ya el día que me digan que las partes estén listas, iniciaremos”.

Expresó que esto ha ocasionado un desgaste de recursos humanos y materiales del Tribunal, haciendo que las jornadas procesales sean “sólo una simulación sin progreso del proceso”.

Juan Carlos García Sánchez, sospechoso de la muerte de su exesposa, Abril Pérez Sagaón. Foto: Especial

La reposición del juicio se debió a que Alejandro Neri denunció al Juez Alfonso Dávila por el delito de prevaricato ya que consideró que resolvió tendenciosamente en su contra, por lo que dicho juzgador se excusó y el juicio se tuvo que reponer, a pesar de que se desarrolló durante más de 2 años.

Fue el 25 de noviembre de 2019, (fecha en que se conmemora la Erradicación de la Violencia contra la Mujer) cuando Abril fue privada de la vida a balazos mientras iba a bordo de una camioneta junto a su abogado y dos hijos.

Las investigaciones señalan a su ex esposo Juan Carlos "N" como el autor intelectual, sin embargo, pese a que hay una orden de aprehensión en su contra no ha sido detenido.

Feminicidio de Abril Pérez

Año nulo en investigaciones sobre caso de Abril Pérez Sagaón

Abril era una mujer de 48 años, ejecutiva y madre de dos hijos. En enero de 2019 denunció a su entonces esposo, Juan Carlos García, exdirectivo de Amazon México, porque la golpeó brutalmente mientras dormía con un bate de béisbol, provocándole fracturas en la cabeza. Ella lo acusó de intento de homicidio.

Pero un juez cambió el delito de intento de feminicidio a violencia familiar, lo que permitió que el agresor saliera libre poco tiempo después, y Abril quedó prácticamente sin protección.

Meses después, el 25 de noviembre de 2019, Abril fue asesinada a balazos en la Ciudad de México cuando viajaba en un coche por Río Churubusco rumbo al aeropuerto. En el auto iban también sus hijos y su abogado. Sicarios en motocicleta se acercaron y le dispararon.

*bb