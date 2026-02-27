Metro tendrá horario especial por concierto de Shakira en el Zócalo

Por el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo capitalino, que se prevé congregará a unas 300 mil personas, se anunciaron modificaciones en rutas y horarios de diversos sistemas de la Red Integrada de Movilidad, que con fluyen en la zona centro de la ciudad.

Los ajustes y modificaciones de servicio iniciarán desde las primeras horas del domingo en el Metro, Metrobús y Trolebús, por lo que la Secretaría de Movilidad (Semovi) recomienda a quienes pretendan asistir al evento tomar precauciones, planear los traslados con anticipación y considerar rutas alternas ante los cierres viales que se aplicarán en calles aledañas a la Plaza de la Constitución.

Recordó que las estaciones del Metro más próximas al Zócalo que permanecerán como opciones de acceso y salida al Zócalo se encuentran Pino Suárez, Allende, Bellas Artes, Hidalgo y Revolución, de la Línea 2; Isabel la Católica, de la Línea 1, y San Juan de Letrán, de la Línea 8.

Además de señalar que el servicio del Metro se extenderá hasta la 1:00 de la madrugada del lunes 2 de marzo en las Líneas 1, 2 y 9, con el objetivo de absorber la demanda de usuarios tras el término del espectáculo.

Afectaciones en Metrobús

El Metrobús y Trolebús también tendrán ajustes adelantó la Semovi.

El Metrobús operará con horario ampliado en las líneas 1 y 7, donde los autobuses circularán aproximadamente cada 15 minutos después de la medianoche.

Sin embargo, autoridades anticiparon modificaciones temporales en las rutas de las Líneas 3, 4 y 7, debido a los cierres en el primer cuadro de la ciudad.

Quienes utilicen la Línea 4, en sus ramales Buenavista-San Lázaro y Amajac-AICM, podrán descender en estaciones como Plaza de la República o Museo de la Ciudad, mientras que la Línea 7 tendrá paradas cercanas en Hidalgo, El Caballito y Amajac.

En cuanto al Sistema de Transportes Eléctricos (STE) extenderá el servicio del Trolebús en las líneas que recorren el Eje Central, Chapultepec–Pantitlán y San Felipe de Jesús–Hidalgo, también hasta la 01:00 horas.

Calles cerradas y presencia de tránsito

Asimismo, la Semovi alertó que la movilidad en el Centro Histórico tendrá restricciones antes y durante el concierto.

Se instalarán señalización y desvíos en vialidades como 5 de Febrero, 16 de Septiembre y Venustiano Carranza, donde habrá presencia reforzada de agentes de tránsito para ordenar la circulación peatonal y vehicular, alertó la Semovi.

Por último, se exhortó seguir indicaciones del personal operativo y consultar actualizaciones en tiempo real a través de las redes oficiales de los sistemas de transporte para evitar contratiempos al término del concierto.

