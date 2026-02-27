Reivindican a “Pioneras del 71” con entrega de cancha de futbol en Xochimilco

Con un reconocimiento tardío, pero simbólico, el Gobierno de la Ciudad de México rindió homenaje a las futbolistas que en 1971 abrieron camino al futbol femenil, en México y en el mundo, cuando jugar todavía era motivo de críticas y prohibiciones.

“Tenemos invitadas de lujo, pioneras que en 1971 rompieron esquemas y estereotipos que decidieron triunfar y vinieron a México. Se caracterizan por ser mujeres que tuvieron que enfrentar a una sociedad que las criticaba por hacer deporte, por hacer fútbol, hoy podemos decir que estas campeonas transformaron el futbol”, dijo la Jefa de Gobierno Clara Brugada.

Al entregar los trabajos de rehabilitación de la cancha “Pioneras del 71”, en el Deportivo de San Lucas Xochimanca, en Xochimilco, que reunió a jugadoras mexicanas e inglesas que participaron en el Mundial femenil de 1971, Brugada dijo que su determinación “transformó a México en un país en el que hoy celebramos el Futbol”, con la celebración, por cuarta ocasión de una copa del mundo.

Foto: Mario Jasso | Cuartoscuro

“Vamos a inaugurar por cuarta ocasión un Mundial, el de 1970, femenil de 1971, el de 1986 y el de este 2026. Tenemos el mundial del 71 que debemos reivindicar, porque ha venido transformando la vida de nuestro país y del mundo”, enfatizó la Jefa de Gobierno.

Relegaron al futbol femenil

Recordó que en 2031 la Ciudad de México será sede del Mundial de Futbol Femenil.

“Ustedes rompieron esquemas y vamos a trabajar mucho para garantizar que ese evento sea todo un éxito”, dijo a las seleccionadas y a la embajadora de Reino Unido en México, Susannah Goshko.

Foto: Mario Jasso | Cuartoscuro

La diplomática lamentó que el torneo femenil de 1971 congregó a más de 100 mil personas en el Estadio Azteca, pero durante años quedó fuera del reconocimiento oficial del futbol internacional.

“Estas pioneras llenaron de pasión cada rincón del país, ganaron un lugar en la historia, aunque ese reconocimiento tardó años en llegar”, señaló.

“Con su valor hicieron la diferencia”, acotó la Jefa de Gobierno.

Foto: Mario Jasso | Cuartoscuro

Rumbo a clase masiva

El encuentro en San Lucas Xochimanca incluyó intercambio de playeras entre delegaciones y un ensayo rumbo a la clase de futbol más grande del mundo, prevista para el 15 de marzo en el Zócalo capitalino.

Como parte de los trabajos de rehabilitación, se sustituyó terreno de tierra por más de cuatro mil 500 metros cuadrados de pasto sintético, se rehabilitaron áreas deportivas, malla perimetral e iluminación con más de 30 luminarias para uso nocturno.

*DRR*