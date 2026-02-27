Última Hora Impreso de hoy

Serán destituidos funcionarios que se enfrentaron con vecinos en Santa Bárbara: alcaldesa Nancy Núñez

La alcaldesa de Azcapotzalco advirtió que su administración no tolerará actos de violencia o abuso de autoridad.

Por: Hilda Castellanos-Lanzarin

thumb
Nancy Núñez, alcaldesa de Azcapotzalco, informó que los funcionarios involucrados en la trifulca serán cesados.Especial

Los funcionarios públicos de la alcaldía Azcapotzalco que protagonizaron un enfrentamiento con vecinos de la Colonia Santa Bárbara, incluyendo a la directora general de Gobierno, Azucena Narváez, serán destituidos, anunció la alcaldesa, Nancy Núñez.

Ayer, personal de esa demarcación llevó a cabo un operativo para liberar el espacio público, pero el dispositivo se descontroló y terminó con jaloneos y golpes entre los trabajadores, liderados por Narváez, y vecinos de la zona. 

Los hechos ocurrieron sobre la calle Matlacoatl, en la colonia Santa Bárbara, donde vecinos calificaron como "arbitrario" el dispositivo y acusaron a Azucena Narváez Hernández y a Juan Carlos Soto Canales, de la Subdirección de Vía Pública, de iniciar con las provocaciones y no haber hecho nada para detener a sus elementos.

Al reprobar el comportamiento de sus colaboradores, la alcaldesa aseguró que en su administración no se tolerará ningún acto de violencia o abuso de autoridad.

Precisó que ya se iniciaron las investigaciones y que será  la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos la que determine responsabilidades.

Se han iniciado las acciones administrativas, correctivas, así como las sanciones correspondientes contra las y los servidores públicos involucrados en los hechos con el fin de garantizar que estas acciones no vuelvan a ocurrir”, recalcó.

Aseveró que, “a diferencia de otras alcaldías donde se solapan y promueven actos de provocación hacia la ciudadanía, en Azcapotzalco siempre se mantendrá el diálogo”.

Nancy Núñez garantizó que se cuidará que los integrantes de su administración se conduzcan “con respeto, y en apego a los lineamientos establecidos por el Comité de Ética” de la demarcación.

RLO

Temas:

EL EDITOR RECOMIENDA

X