Serán destituidos funcionarios que se enfrentaron con vecinos en Santa Bárbara: alcaldesa Nancy Núñez
La alcaldesa de Azcapotzalco advirtió que su administración no tolerará actos de violencia o abuso de autoridad.
Los funcionarios públicos de la alcaldía Azcapotzalco que protagonizaron un enfrentamiento con vecinos de la Colonia Santa Bárbara, incluyendo a la directora general de Gobierno, Azucena Narváez, serán destituidos, anunció la alcaldesa, Nancy Núñez.
Ayer, personal de esa demarcación llevó a cabo un operativo para liberar el espacio público, pero el dispositivo se descontroló y terminó con jaloneos y golpes entre los trabajadores, liderados por Narváez, y vecinos de la zona.
Los hechos ocurrieron sobre la calle Matlacoatl, en la colonia Santa Bárbara, donde vecinos calificaron como "arbitrario" el dispositivo y acusaron a Azucena Narváez Hernández y a Juan Carlos Soto Canales, de la Subdirección de Vía Pública, de iniciar con las provocaciones y no haber hecho nada para detener a sus elementos.
Al reprobar el comportamiento de sus colaboradores, la alcaldesa aseguró que en su administración no se tolerará ningún acto de violencia o abuso de autoridad.
Precisó que ya se iniciaron las investigaciones y que será la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos la que determine responsabilidades.
Se han iniciado las acciones administrativas, correctivas, así como las sanciones correspondientes contra las y los servidores públicos involucrados en los hechos con el fin de garantizar que estas acciones no vuelvan a ocurrir”, recalcó.
Aseveró que, “a diferencia de otras alcaldías donde se solapan y promueven actos de provocación hacia la ciudadanía, en Azcapotzalco siempre se mantendrá el diálogo”.
Nancy Núñez garantizó que se cuidará que los integrantes de su administración se conduzcan “con respeto, y en apego a los lineamientos establecidos por el Comité de Ética” de la demarcación.
RLO