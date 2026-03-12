Vinculan a proceso a 'El Chaparro de La Familia Michoacana' en CDMX

Un juez de control vinculó a proceso a Ángel “N”, alias “El Chaparro”, presunto integrante de una célula de la organización criminal La Familia Michoacana, por su probable participación en el delito de asociación delictuosa agravada.

Durante la audiencia inicial, el juzgador determinó que existían elementos suficientes para iniciar proceso penal contra el imputado y ordenó que permanezca bajo prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México.

Detenidos Especial

También fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Cayó en Tláhuac

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia capitalina, la detención y posterior imputación se derivan de trabajos de inteligencia que ubican a Ángel “N” como parte de una facción de la Familia Michoacana que opera en el centro del país.

Fue detenido el pasado 5 de marzo, durante un operativo en la alcaldía de Tláhuac.

Las indagatorias apuntan a que esa célula estaría relacionada con hechos violentos y delitos de alto impacto registrados en esa demarcación como en Milpa Alta, además de tener presencia en municipios del Estado de México y Morelos.

‘El Ayala’ y ‘El Seven’

Según la Fiscalía, dentro de la misma estructura criminal también estarían vinculados Arturo Ángel “N”, alias “El Ayala”, y Juan “N”, alias “El Seven”, quienes recientemente también fueron vinculados a proceso por el mismo delito.

La Fiscalía señaló que las investigaciones forman parte de una estrategia para desarticular células delictivas que operan en la ciudad y su zona metropolitana, particularmente aquellas relacionadas con homicidios, extorsión y narcomenudeo.

*bb