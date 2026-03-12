Se registra incendio en el Centro de Reinserción de Santa Martha Acatitla

Un conato de incendio se registró la mañana de este jueves en el Centro Varonil de Reinserción Social (Ceresova) Santa Martha Acatitla, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México, sin que se reportaran personas lesionadas.

El incidente ocurrió en la sala de visitas del penal, un espacio que se encuentra separado del área donde permanecen las personas privadas de la libertad, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

¿Fue un corto circuito?

El fuego se originó presuntamente por un corto circuito en un área destinada a la preparación de alimentos dentro de esa zona, según declaraciones del jefe de grupo de custodios.

Tras detectarse el humo, personal de seguridad activó los protocolos internos y solicitó apoyo de los servicios de emergencia.

Bomberos acudieron a la emergencia

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio y lograron sofocar las llamas en pocos minutos, lo que evitó que el fuego se propagara a otras áreas del inmueble.

Autoridades penitenciarias señalaron que el incidente quedó controlado sin que se registraran personas lesionadas ni daños de consideración en las instalaciones.

Además, indicaron que la zona fue revisada para descartar riesgos adicionales y que las actividades en el centro continuaron con normalidad.

*bb