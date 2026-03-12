Ejecutado en Periférico es Luis Miguel Victoria Ranfla, exlíder sindical del ISSSTE

La noche del miércoles 11 de marzo de 2026, fue confirmado el asesinato de Luis Miguel Victoria Ranfla, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, quien murió tras recibir varios disparos mientras conducía sobre Periférico Sur, en la Ciudad de México.

Autoridades capitalinas iniciaron una investigación para esclarecer el crimen, ocurrido en la alcaldía Tlalpan. La noticia fue confirmada tanto por fuentes policiales como por familiares y compañeros del dirigente sindical.

La identidad de la víctima fue confirmada en el lugar por un familiar que acudió tras el ataque, y reportes preliminares de las autoridades.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por homicidio para esclarecer el asesinato del exdirigente sindical.

Victoria Ranfla fue presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE entre 2013 y 2022, periodo durante el cual encabezó diversas negociaciones laborales y representó a trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Tras confirmarse el crimen, diversos líderes sindicales y compañeros del gremio expresaron su indignación y exigieron justicia a través de redes sociales.

Así ocurrió el ataque armado en Periférico Sur

Según el reporte preliminar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el ataque ocurrió en Periférico Sur, a la altura de la colonia Isidro Fabela, en la alcaldía Tlalpan, cerca de la calle John F. Kennedy.

El exlíder sindical conducía una camioneta Jeep Grand Cherokee negra, modelo 2017, cuando un sujeto a bordo de una motocicleta se aproximó y disparó en múltiples ocasiones.

Las autoridades informaron que la víctima recibió al menos cinco impactos de bala, lo que provocó que perdiera el control del vehículo.

Tras el ataque:

El automóvil invadió los carriles centrales del Periférico, impactándose contra el muro de contención y posteriormente contra otro vehículo particular.

La conductora del automóvil afectado resultó lesionada, aunque fue atendida rápidamente por servicios de emergencia y su estado fue reportado como estable.

Operativo y cierre vial tras el homicidio

Después del ataque, policías capitalinos acordonaron la zona para permitir el trabajo de los peritos y del Ministerio Público.

Las autoridades también iniciaron el análisis de cámaras de videovigilancia cercanas para identificar al agresor y reconstruir la ruta de escape.

El incidente provocó el cierre temporal de los carriles centrales del Anillo Periférico en dirección al sur, a partir de la zona de Plaza Perisur, lo que generó afectaciones al tránsito durante varias horas.

Durante la madrugada, la camioneta en la que viajaba la víctima fue trasladada a instalaciones ministeriales de la Coordinación Territorial Tlalpan-4 para continuar con las investigaciones.

Luis Miguel Victoria Ranfla Facebook/INAI

Exigencia de justicia desde el sindicato

Tras confirmarse el asesinato, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE de distintas secciones del país —incluidas Coahuila, Tlaxcala, Durango y Ciudad de México— lamentaron el fallecimiento del dirigente y destacaron su trayectoria dentro del movimiento sindical.

El secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Jorge Gaviño, expresó públicamente su pésame.

Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo Luis Miguel Victoria Ranfla, un líder sindical comprometido y respetado por su labor en favor de las y los trabajadores del ISSSTE”, escribió en su cuenta oficial en la red social X.

También el político priista hidalguense Erick Pérez exigió que las autoridades capitalinas identifiquen y detengan a los responsables, calificando el hecho como un “cobarde asesinato”.

Hasta el momento, la Fiscalía de la Ciudad de México mantiene abierta la investigación para determinar el móvil del crimen, así como para ubicar al agresor que presuntamente escapó tras realizar los disparos.

Autoridades analizan cámaras de seguridad, testimonios y evidencia pericial para avanzar en la identificación del responsable.

El homicidio de Luis Miguel Victoria Ranfla ha generado reacciones en el ámbito sindical y político, donde distintos actores han solicitado que el caso no quede impune y se esclarezcan completamente las circunstancias del ataque.

asc