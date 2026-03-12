¡Todo mal! Tráiler se atora en bajo puente de Viaducto y... lo exhibe un motociclista

Una vez más se registró un atorón de un tráiler en Viaducto Miguel Alemán al cruce con la avenida Monterrey, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, en esta ocasión el accidente fue captado en video por la cámara de un motociclista.

El tráiler intentó pasar por el bajo puente, pero no libró la altura y la caja terminó impactándose y desprendiéndose, quedando atorada en la estructura.

El golpe no solo dejó una escena aparatosa, también provocó un caos vial en la zona, porque al menos dos carriles quedaron bloqueados mientras llegaban policías y grúas para retirar la caja del tráiler.

Además, en redes sociales varios usuarios también señalaron otro detalle que no pasó desapercibido: quien grabó el momento del accidente fue un motociclista. Algunos comentaron que las motocicletas tampoco deberían circular por esa vía, por lo que dijeron que en este caso todo estaba mal, tanto el tráiler que no debía pasar por ahí como el motociclista circulando por un tramo donde tampoco está permitido.

¿Qué tipo de daño sufre el puente?

Cuando un vehículo pesado golpea la parte inferior de un paso a desnivel, puede afectar vigas, trabes o placas metálicas que sostienen la estructura. En muchos casos el impacto provoca abolladuras, fisuras o desplazamientos en elementos de soporte, por lo que normalmente Protección Civil o ingenieros deben revisar el puente para descartar riesgos y confirmar que no haya afectaciones que comprometan la seguridad.

Así las redes sociales:

¿Dónde está la falta de control al paso de tráileres en vialidades donde no deberían circular?

“¿No en todas las entradas a Viaducto están los de tránsito?”

Camiones pesados se meten también a Periférico, Circuito Interior o Viaducto sin problema, nadie les dice nada

Por avenida Revolución pasan tracto camiones a toda velocidad y nadie puede poner orden.

Piden a las autoridades poner un alto a los tráileres que circulan por zonas donde la altura o las restricciones simplemente no están hechas para ese tipo de vehículos y aplicar fuertes sanciones.

