Aquí las manifestaciones de hoy jueves 12 de marzo en CDMX

Para este jueves 12 de marzo, te sugerimos tomar tus precauciones pues se esperan al menos cinco movilizaciones que afectarán diversas vialidades en la capital del país y en diversos horarios, te damos los detalles y las alternativas viales.

MANIFESTACIONES

BLOQUE DE DELEGACIONES DEMOCRATICAS DEL SNTE-CNTE SECCION XI CIUDAD DE MEXICO

HORA: 09:00 hrs.

LUGAR: Dirección General de Administración en Xocongo # 58 Colonia Transito alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

Los maestros de la CNTE Cuartoscuro

MOTIVO; Por la defensa permanente de los derechos laborales, salariales y prestaciones, el reconocimiento del personal de apoyo y asistencia a la educación.

Opciones de ruta:

Calzada de Tlalpan, Eje Central Lázaro Cárdenas, Fray Servando Teresa de Mier, Lorenzo Boturini y José María Izazaga.

AMIGOS DEL REFUGIO FRANCISCANO

HORA: 10:00 hrs.

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México acusó a los representantes del refugio de no cumplir con los acuerdos alcanzados Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

LUGAR: Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P. en Fray Pedro de Gante # 8 Colonia Centro Histórico alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Exigen el regreso de los animales que fueron retirados tras el desalojo efectuado el pasado 7 de enero del predio del Refugio Franciscano, A.C., ubicado en la Carretera México–Toluca, kilómetro 17.5, en la Alcaldía Cuajimalpa.

Opciones viales:

Eje Central Lázaro Cárdenas, Av. Hidalgo, República de El Salvador, Venustiano Carranza y José María Izazaga.

COMERCIANTES UNIDOS LA ESPERANZA A.C.

HORA: 11:00 hrs.

LUGAR: Alcaldía de Tlalpan en Plaza de la Constitución # 1 Colonia Centro de Tlalpan, alcaldía Tlalpan CDMX.

MOTIVO Realizaran plantón y movilización para solicitar a la alcaldesa Gabriela Osorio los atienda para exponer los abusos de autoridad cometidos por el Director de Gobierno, Juan Pablo Tlatempa Camacho, en contra de los comerciantes con permiso y derechos adquiridos por antigüedad.

Opciones de circulación:

Calzada de Tlalpan, Insurgentes Sur, Av. San Fernando, Viaducto Tlalpan y Periférico Sur.

COORDINACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA UNAM

HORA: 12:00 hrs.

LUGAR: Islas de la Universidad Nacional Autónoma de México en Circuito Escolar Ciudad Universitaria alcaldía Coyoacán CDMX.

A su paso, la marea violeta realizó intervino en edificios públicos, calles y un local Foto: Crisanta Espinosa | Cuartoscuro

MOTIVO: Realizarán diversas actividades artísticas y culturales en defensa de la igualdad de género y contra la violencia de género feminicida en México.

Alternativas:

Av. Insurgentes Sur, Av. Universidad, Eje 10 Sur Copilco, Av. Delfín Madrigal y Periférico Sur.

COMITÉ DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS HASTA ENCONTRARLOS

HORA: 17:30 hrs.

LUGAR: Secretaría de Gobernación en Abraham González # 48 Colonia Juárez alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

ORGANIZACIONES EN APOYO:

Frente Nacional de Lucha Por el Socialismo (FNLS), Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT), Comité Cerezo México y Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP)

MOTIVO: Realizaran mitin durante la reunión de la Comisión Especial de Búsqueda en el Caso de la Desaparición Forzada de Gabriel y Edmundo.

Rutas alternas:

Av. Paseo de la Reforma, Bucareli, Av. Chapultepec, Eje 1 Poniente Guerrero y Eje 1 Poniente Cuauhtémoc.

