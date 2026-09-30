Inicia transformación de 24 parques en la Benito Juárez con la entrega del Alfonso Esparza Oteo

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, encabezó la reinauguración del Parque Alfonso Esparza Oteo, ubicado en la colonia Nápoles, marcando con ello el inicio de un proyecto integral que busca transformar de manera progresiva los 24 parques distribuidos a lo largo de la demarcación. La intervención en el inmueble contempló la renovación de la pista de tartán, la instalación de nuevos juegos infantiles, la remodelación de las canchas de básquetbol y fútbol, la rehabilitación del foro cultural, así como la sustitución total del adoquín y del mobiliario urbano para garantizar espacios funcionales y limpios.

Durante la presentación del proyecto, el funcionario destacó el alcance de estas obras y reafirmó la meta de llevar este modelo de atención a todos los espacios públicos de la zona. “No nada más se trata de una rehabilitación, sino de transformar un espacio de primer nivel. Hoy estamos en el mejor parque de la Ciudad de México. No nos vamos a quedar en este, estamos haciendo un trabajo día con día para transformar los 24 parques que tenemos aquí en Benito Juárez”, afirmó el titular de la alcaldía.

Las autoridades locales enfatizaron que el acondicionamiento de las áreas de convivencia y recreación familiar se alinea con una política pública orientada a mejorar el entorno urbano y elevar la calidad de vida de los habitantes. Asimismo, el mandatario local resaltó la trascendencia de esta obra en el contexto regional al señalar: “Es un honor que este parque Alfonso Esparza Oteo sea el pilar y la muestra de cómo sí se pueden hacer las cosas, somos punta de lanza en muchos lados no nada más en la ciudad, sino en todo el país. La colonia Nápoles es un emblema de nuestra alcaldía, hoy iniciamos aquí donde queríamos dar un gran mensaje a todas las vecinas y vecinos: Benito Juárez es el mejor lugar para vivir”.

El alcalde subrayó la importancia de la seguridad en el diseño de las áreas públicas renovadas, indicando que las familias pueden utilizar las instalaciones, como la zona canina y los módulos infantiles, con la tranquilidad de estar en un entorno protegido. Mendoza concluyó haciendo un llamado a la comunidad para colaborar activamente en la conservación del recinto, al sostener que “orden y seguridad es lo que rige esta administración. Todo tiene que ver con una gran transformación, una integración. Tiene que ver con prevención, con espacios públicos ordenados, bien rehabilitados, en los que todos podamos convivir”.