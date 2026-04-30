Polanco y Parque América se convierten en un corredor floral

Con una explosión de color sobre avenida Presidente Masaryk, Parque Lincoln y Parque América, este jueves arrancó la décima edición del Festival de Flores y Jardines (FYJA) 2026 en Miguel Hidalgo, uno de los eventos urbanos más emblemáticos de la Ciudad de México, que espera recibir a más de 500 mil visitantes nacionales y extranjeros del 30 de abril al 3 de mayo.

Bajo la temática “México”, la edición de este año reúne 109 instalaciones florales colocadas en fachadas de hoteles, restaurantes, comercios y espacios públicos, en un llamado —aseguraron sus organizadores— a la unión, la creatividad y el trabajo colectivo.

Desde la Galería Torre del Reloj, en el Parque Lincoln, el alcalde Mauricio Tabe encabezó la inauguración, acompañado por Patricia Elías Calles, organizadora del festival.

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Tabe destacó que este encuentro ha consolidado a la alcaldía como un referente internacional del diseño floral y del aprovechamiento del espacio público.

Hoy Miguel Hidalgo vuelve a florecer y se convierte una vez más en el jardín más hermoso de toda la Ciudad de México”, afirmó.

Además, subrayó que el festival se ha convertido en una muestra de cómo la colaboración entre sociedad civil, iniciativa privada y gobierno puede transformar la imagen urbana sin recurrir a recursos públicos.

Además, reconoció el talento de paisajistas, floristas, diseñadores y organizadores que hacen posible esta intervención efímera del espacio público.

Este festival demuestra que cuando la sociedad civil, los artistas, los empresarios y el gobierno trabajan juntos, los espacios públicos se convierten en una experiencia extraordinaria”, expresó.

Patricia Elías Calles explicó que la edición 2026 es resultado de meses de planeación y de un esfuerzo colectivo que convierte al festival en un regalo para la capital.

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Cada año nos sorprenden y no necesariamente con un retorno económico, sino por algo mucho más valioso: embellecer la ciudad, activar el espacio público y construir comunidad”, expresó.

Masaryk será peatonal

Como parte del operativo, autoridades informaron que avenida Presidente Masaryk será peatonal el sábado 2 y domingo 3 de mayo, por lo que permanecerá cerrada a la circulación vehicular.

La recomendación para los asistentes es acudir en transporte público para disfrutar del recorrido floral que, durante cuatro días, transformará las calles de Polanco en el escaparate botánico más importante de la ciudad.

*DRR*