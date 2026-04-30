Guillermo “N” cae por defraudar en compra de vehículos de lujo

Tras un operativo implementado por fuerza federales y de la Ciudad de México, se logró la captura de Guillermo “N”, de 31 años, por el delito de asociación delictuosa, en inmediaciones de la alcaldía Cuauhtémoc.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que, gracias a los trabajos de investigación de gabinete y campo, se pudo identificar que los integrantes de la organización criminal usan las redes sociales para aparentar una vida ostentosa.

De esa forma lograban aparentar que cuentan con alto poder adquisitivo, esa fachada les permitía contactar a potenciales víctimas, a las que les mostraban interés en la adquisición de vehículos de alta gama.

Foto: SSC

“Posteriormente, concretaba operaciones mediante documentación bancaria apócrifa o transferencias sin fondos, que eran canceladas una vez entregadas las unidades”, destacó la SSC.

Grupo operaba en varios estados

Con base en la información que se recabó, fue posible conseguir una orden de aprehensión contra Guillermo “N”, su captura se consiguió en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, quien quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

De acuerdo con las investigaciones, Guillermo ‘N’ es identificado como uno de los líderes de una agrupación delictiva dedicada al fraude en la compraventa de automóviles de lujo, con zonas de operación en Nuevo León, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México”.

En el operativo participaron:

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Fiscalía General de la República (FGR)

Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

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