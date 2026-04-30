Inauguran Utopía Ceylán, primera que cuenta con escuela de robótica

Para celebrar a niños y niñas este 30 de abril abrió la Utopía Ceylán, la primera que contará con una escuela y laboratorio de robótica, denominada Robotopía, en la que podrán instruirse menores de edad y adolescentes, está ubicada en el Deportivo Ceylán, en la zona industrial de la alcaldía Azcapotzalco.

En muy pocos espacios de la CDMX se tiene acceso a este tipo de tecnología”, destacó la jefa de Gobierno Clara Brugada, tras la inauguración del lugar.

El proyecto está a cargo de la Secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología (Sectei) en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y LIIDT, única empresa mexicana que cuenta con certificado “Hecho en México”, para robots humanoides y que otorga la Secretaría de Economía del gobierno federal.

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En el laboratorio especialistas de la UNAM y de LIIDT desarrollan el primer robot humanoide, el cual estará listo en los próximos meses, afirmó a Excélsior el ingeniero Hernando Ortega, encargado del proyecto.

Es un espacio muy atractivo para las infancias, para los jóvenes porque en muy poco espacios de la Ciudad de México tienen acceso a infraestructura de esta calidad, así que hoy vamos a disfrutar de una de las primeras escuelas de Robotopía”, dijo.

Esta nueva Utopía, la segunda que se inaugura en lo que va de la administración, beneficiará a 65 mil personas, incluye una alberca semiolímpica, de 25 metros por 12.50 metros, dos canchas de futbol con pasto sintético, dos canchas de squash, una de futbol rápido, además de pista de patinaje y otra de tartán.

Que mejor regalo para las niñas y los niños, que abriera las puertas esta Utopía de las Infancias”, afirmó la Jefa de Gobierno.

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Sistema de educación inicial

Clara Brugada destacó que además de áreas culturales, cine, teatro, danza, foros al aire libre, el lugar cuenta con un centro de rehabilitación y cuidados, con un Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil, “donde se atendrán las primeras infancias, para hacer realidad sus derechos”.

Los niños y niñas de cero a tres años de edad no cuentan con atención, así que hemos propuesto en esta iniciativa de ley, crear el sistema de educación inicial para que el Estado se encargue de su atención y formación”, recordó.

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Dijo que actualmente se intervienen seis mil metros cuadrados en diversos puntos de la ciudad para convertirse en Utopías. En ese sentido, insistió en que cada 15 días se hará entrega de uno de estos sitios.

Por último, Brugada llamó a los vecinos a apropiarse del espacio y adelantó que, como regalo del Día de las Madres, la artista y cantante Lila Downs se presentará el 16 de mayo en la recién abierta Utopía Ceylán. Será un concierto totalmente gratuito.

*DRR*