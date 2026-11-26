El incendio de una pipa de gas LP provocó pánico y movilizó a los cuerpos de emergencia de la Ciudad de México la mañana de este jueves 26 de noviembre, en calles de la colonia Romero Rubio, en la alcaldía Venustiano Carranza.

La pipa en medio de las llamas Especial

Los hechos fueron registrados en el cruce de avenida Oceanía y la calle Persia, donde, por razones que hasta el momento se desconocen, comenzó a incendiarse la cabina de la unidad, cuyo conductor abandonó el vehículo.

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes de inmediato comenzaron a trabajar para sofocar las llamas y evitar que el fuego alcanzara el tanque de gas, mientras policías capitalinos resguardaban la zona.

A través de sus redes sociales, Juan Manuel Pérez Cova, jefe de los Bomberos de la CDMX, informó que la pipa tenía una capacidad de 4 mil 500 litros de gas LP y que los daños se concentraron en la cabina del vehículo.

Minutos más tarde, el jefe Vulcano confirmó que el incendio había sido sofocado por completo y que, por fortuna, no se registraron personas lesionadas.

Sofocaron el fuego Especial

Una vez descartado el riesgo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se encargaron de retirar la unidad del lugar, con lo que se dieron por concluidas las labores de emergencia.