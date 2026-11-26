Personas privadas de la libertad del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II (CEVASEPII), ubicado en el norte de la Ciudad de México, estrenaron un ring que ellos mismos construyeron desde cero y en el que podrán seguir desarrollando sus habilidades deportivas.

La inauguración del nuevo espacio estuvo acompañada de una jornada de lucha libre y box amateur, organizada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en colaboración con la Comisión de Box Profesional de la Ciudad de México, como parte de las actividades encaminadas a la reinserción social.

La intención es que las personas privadas de la libertad encuentren en el deporte una forma de aprovechar su tiempo, desarrollar sus talentos, fortalecer la disciplina y aprender a convivir sanamente. Especial

Luego del tradicional corte de listón, y ante la mirada de más de 100 internos, comenzaron las exhibiciones de lucha libre, en las que participaron 10 luchadores externos y 15 personas privadas de la libertad, integrantes del equipo Team Acuarius Bronce 2.

También hubo oportunidad para ponerse los guantes. Sobre el encordado se disputaron 10 peleas de box amateur, en las que participaron integrantes del Team Anubis, de la Subsecretaría de Control de Tránsito, y del equipo Espartanos, conformado por internos del centro penitenciario.

La meta de este año es reacondicionar ocho rings de box y lucha libre Especial

Los participantes tuvieron la oportunidad de demostrar lo aprendido durante meses de entrenamiento, además de compartir su gusto por dos de los deportes con mayor arraigo entre los mexicanos.

Los internos armaron y acondicionaron el ring, con el apoyo y la supervisión de especialistas de la Comisión de Box Profesional de la Ciudad de México.

La meta de este año es reacondicionar ocho rings de box y lucha libre

El encordado cuenta con las medidas reglamentarias de seis por seis metros y fue certificado para la adecuada práctica de ambas disciplinas.

Más allá de mejorar las instalaciones del penal, la intención es que las personas privadas de la libertad encuentren en el deporte una forma de aprovechar su tiempo, desarrollar sus talentos, fortalecer la disciplina y aprender a convivir sanamente.

Los participantes recibieron medallas y reconocimientos Especial

Andrés Ponce Aceituno, subsecretario del Sistema Penitenciario, dio a conocer que la meta de este año es reacondicionar ocho rings de box y lucha libre en distintos centros de reclusión de la capital.

Entre ellos se encuentran los del Reclusorio Sur, el Centro Femenil de Santa Martha, el CEVASEP I y los reclusorios Oriente y Norte. Este último será sede del próximo Torneo Guadalupano de Box.

Personas privadas de la libertad del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II (CEVASEPII)

Al término de la jornada, los participantes recibieron medallas y reconocimientos por su desempeño sobre el cuadrilátero.

La Comisión de Box Profesional de la Ciudad de México cumple este año 14 años de colaborar con el Sistema Penitenciario, acercando estas disciplinas a quienes se encuentran detrás de las rejas.