Lozano: modelo de la Unidad Habitacional Acueducto de Guadalupe "lo extenderemos por todas las unidades habitacionales de la GAM"

En la Unidad Habitacional Acueducto de Guadalupe en la alcaldía Gustavo A Madero se pintaron 81 edificios, se rehabilitaron 200 mil metros cuadrados de superficie, se construyó un Sendero Seguro que atraviesa la unidad y se instalaron 500 nuevas luminarias, entre otras obras y el alcalde Janecarlo Lozano expresó que ese mismo modelo de rehabilitación lo extenderá a todas las unidades habitacionales de la alcaldía.

"Hoy quiero decirles que cuando hay un gobierno que trabaja con honestidad y con compromiso y pone a la gente al centro de las decisiones, la transformación, la transformación si es posible" dijo Lozano al inaugurar la obra, acompañado de cientos de vecinos.

En la unidad también se elaboraron seis murales, entre ellos uno de Frida Kahlo, de rehabilitaron áreas comunes, se bachearon las vialidades internas de la unidad, se rehabilitaron andadores y banquetas, y se hizo poda y mantenimiento de áreas verdea.

"Los 200 mil metros cuadrados rehabilitados equivalen a 4 veces la plancha del zócalo de la Ciudad de México y casi 19 veces la cancha del estadio azteca" dijo el alcalde en entrevista.

Lozano caminó con los vecinos por la unidad habitacional rehabilitada y después habló de cómo se hizo la obra. Se refirió a las administraciones anteriores de la GAM y dijo que "ningún adulto mayor, ninguna mujer, ningún hombre, ningún niño merece vivir el abandono que nos hicieron creer que merecían, en Acueducto de Guadalupe".

Y detalló que la pintura de los edificios que hubiera costado 30 millones de pesos, si se hubiera contratado mano de obra, costó sólo 10 millones de pesos pues la mano de obra fue de trabajadores de la alcaldía.

"Ante el abandono que existía en la Unidad Habitacional decidimos cambiar la forma de gobernar.

Entendimos que gobernarlo no significa únicamente administrar recursos, gobernar significa cambiar la vida de las personas.

Significa que una madre, que una mujer pueda caminar segura y tranquila por los nuevos senderos seguros.

Significa que un niño, que una niña vuelva a jugar en un parque limpio y bien iluminado" detalló. Y expresó que "las obras públicas se construyen para devolver la dignidad.

Y eso es exactamente lo que representa su unidad. Hoy estamos entregando la rehabilitación integral de la unidad más grande de Gustavo Madero. Una inversión y una intervención sin precedente después de muchos años de abandono".