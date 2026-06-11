Identifican a líderes de red de Ayotzinapa que fabricó explosivos para protestas en CDMX

Autoridades identificaron a los presuntos líderes de una célula delictiva vinculada al Comité Estudiantil de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, cuyos integrantes habrían organizado la fabricación y traslado de cientos de artefactos explosivos improvisados utilizados con motivo de las movilizaciones realizadas esta semana en la Ciudad de México.

Artefactos explosivos encontrados en los autobuses de los estudiantes de Ayotzinapa. Captura de video

De acuerdo con información obtenida por Excélsior, uno de los principales operadores del grupo es Jesús García Estrada, alias “El Coquillo”, señalado como presidente del Comité de Lucha y uno de los responsables de coordinar la logística relacionada con la elaboración y distribución de estos dispositivos.

Normalistas de Ayotzinapa bloquean la autopista Mexico-Cuernavaca. Especial

Identifican a "El Coquillo"

"El Coquillo" también es investigado por presuntamente participar en delitos como retención de vehículos, robo de diésel y mercancía. Además, en distintas publicaciones realizadas en redes sociales se le observa portando un reloj de alta gama.

Maestros de la CNTE encabezan una nueva jornada de movilizaciones a fin de obtener respuestas positivas a sus demandas. Cuartoscuro

El pasado 8 de junio, durante una revisión a un autobús procedente de Guerrero en la caseta de Tlalpan, autoridades aseguraron 59 artefactos explosivos improvisados. No obstante, estimaciones derivadas de trabajos de inteligencia refieren que el grupo habría ordenado la fabricación de hasta mil dispositivos para su eventual utilización durante protestas que se prevén se realicen hoy (jueves) durante la inauguración del Mundial de Futbol.

A diferencia de los tradicionales petardos empleados en manifestaciones, los artefactos decomisados presentan un mayor nivel de elaboración técnica; fueron fabricados con tubos de PVC, pólvora sellada con parafina y un sistema manual de activación mediante fricción, diseñado para generar una detonación retardada.

Especialistas consultados advirtieron que, si bien estos dispositivos tendrían una capacidad letal limitada, sí podrían provocar lesiones, incendios y daños materiales considerables, especialmente en espacios cerrados o cerca de materiales inflamables.

Dentro de las líneas de investigación también figuran personajes externos a la estructura estudiantil que, según fuentes institucionales, mantienen influencia sobre grupos radicales vinculados a Ayotzinapa.

“El Padrino” o “El Mamado”

Uno de ellos es Juan Miguel Hernández Carbajal, alias “El Padrino” o “El Mamado”, señalado presuntamente de fomentar acciones radicales entre estudiantes normalistas. Asimismo, es identificado como uno de los fundadores del grupo denominado “Los otros desaparecidos de Ayotzinapa”, organización que surgió tras diferencias con los padres de los 43 normalistas respecto al reparto de recursos obtenidos por la toma de casetas.

Fuentes cercanas al caso indicaron que las autoridades también investigan posibles mecanismos de financiamiento y apoyo logístico a estas estructuras. Entre las líneas de investigación se analizan presuntos vínculos con actores políticos de Guerrero, entre ellos el senador Manuel Añorve Baños del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De manera paralela, autoridades federales informaron que se encuentran en integración diversas carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar posibles responsabilidades relacionadas con la fabricación, traslado y eventual utilización de los artefactos asegurados, así como el origen de los recursos utilizados para financiar las actividades del grupo.