Identifican a uno de los agresores de Rojo de la Vega; la Unión Tepito

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) identificó a uno de los presuntos participantes en la riña entre comerciantes ambulantes registrada la noche del martes en Zona Rosa, quien es señalado por las autoridades como presunto integrante del grupo delictivo la Unión Tepito.

De acuerdo con fuentes ministeriales, se trata de Jonathan “N”, alias El Chimino, ubicado como operador de dicha organización criminal y relacionado con actividades de distribución de drogas y el cobro de extorsiones en esta zona de la alcaldía Cuauhtémoc.

Las autoridades indicaron que la identificación del sujeto fue posible tras las denuncias presentadas por los hechos violentos ocurridos sobre la peatonal calle de Génova.

Entre las declaraciones integradas se encuentra la de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien aseguró haber sido agredida físicamente durante el enfrentamiento por un hombre cuyas características fisonómicas coinciden con las de El Chimino.

Las investigaciones refieren que el sospechoso mantiene operaciones delictivas en el corredor comercial y nocturno integrado por las colonias Roma, Condesa y la Zona Rosa, donde estaría involucrado en el control del narcomenudeo y el cobro de piso a establecimientos y comerciantes informales.

Tras la denuncia formal presentada por la alcaldesa de la Cuauhtémoc, las autoridades ministeriales continúan con las diligencias correspondientes para identificar al resto de los agresores.