Identifican a aficionados que se taparon de la lluvia con manta de desaparecidos en CDMX

Los sujetos que se volvieron tristemente famosos por robar una lona con imágenes de desaparecidos para taparse de la lluvia, al parecer ya han sido identificados en redes sociales, así se dio a conocer en el noticiero de Imagen Noticias de la Noche con Nacho Lozano. Sus nombres serían:

Así sus rostros Especial

Liel, Aarón y Abraham.

En nuevas imágenes difundidas se ve a los “malos” aficionados tapándose con una manta de las madres buscadoras, el sujeto que viste de negro se muestra furioso porque un reportero lo graba, le exige que deje de hacerlo o lo va a ‘romper’:

Los hechos fueron registrados en el Ángel de Independencia, ahí maltrataron a las madres buscadoras y al reportero al que incluso tiraron al piso.

Así se puso de furioso Especial

Primer video

En el primer video que se hizo viral se ve a los aficionados (al parecer alcoholizados), quienes tras el triunfo de la Selección Mexicana que derrotó a la Selección de Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, se fueron a celebrar al Ángel.

De repente se soltó una intensa lluvia y los aficionados tomaron una de las lonas que llevaba un colectivo de Personas Desaparecidas quienes realizaban una protesta en el mismo sitio, una de las mujeres encaró a los hombres que no querían soltar la lona y ante ello un representate de un medio de comunicación intervino para tratar de defender a las mujeres.

Pero el aficionado se molestó y comenzó a reclamarle. Otro aficionado quiso bajar los aminos, pero el sujeto de oscuro retó a golpes al reportero.

Este no cayó en la provocación y lejos de esto quiso entrevistar al individuo, sin embargo, este quería pleito:

Casi al final del clip se observa cómo el aficionado de negro avienta al reportero y lo tira al piso en medio de la lluvia.

Suecos dan lección de solidaridad

Contrario a lo ocurrido en la CDMX, un grupo de aficionados de Suecia que iban al estadio donde su selección se enfrentaría a Túnez, hicieron una pausa, se acercaron a las madres y a las familias de personas desaparecidas y les ayudaron a mostrar sus mantas con los rostros de sus familiares, también les dieron un abrazo solidario y les ayudaron a leer sus peticiones a las autoridades.