¡VIDEO polémico! Aficionados usan lona de personas desaparecidas para cubrirse de la lluvia

Un video que se hizo viral muestra a un par de aficionados al futbol (al parecer alcoholizados), quienes acudieron al Ángel de la Independencia tras el triunfo de la Selección Mexicana que derrotó a la Selección de Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.

De repente se soltó una intensa lluvia y los dos aficionados tomaron una de las lonas que llevaba un colectivo de Personas Desaparecidas quienes realizaban una protesta en el mismo sitio, una de las mujeres encaró a los hombres que no querían soltar la lona y ante ello un represéntate de un medio de comunicación intervino para tratar de defender a las mujeres. Hay quienes aseguran que el reportero dio un manotazo a uno de los que festejaban.

Colectivos de madres buscadoras se manifestaron en el Ángel de la Independencia en el arranque del Mundial. Pavel Jurado Canseco

Pero el aficionado que al parecer estaba ebrio y quien vestía de color oscuro se molestó y comenzó a reclamarle. Otro aficionado quiso bajar los aminos, pero el sujeto de oscuro retó a golpes al reportero.

Las manifestantes colocaron fichas de búsqueda con los rostros de personas desaparecidas. Pavel Jurado Canseco

Este no cayó en la provocación y lejos de esto quiso entrevistar al individuo, sin embargo, este quería pleito:

“Uno a uno”

Casi al final del clip se observa cómo el aficionado de negro avienta al reportero y lo tira al piso en medio de la lluvia.

Hasta ahora no se sabe si estos ‘malos’ aficionados fueron detenidos por alguna autoridad. Muchos en redes pidieron que los viralizaran para que sus rostros fueran reconocidos y no quedara impune lo que hicieron

ASÍ LAS REDES SOCIALES.

No les deseo el mal, solo que cuando ellos o un familiar desaparezcan nadie ayude a buscarlos o les ayude a buscar a su familiar.

Y así te das cuenta porq se ha echo un país de mierda México malditos whitexicans se creen intocables y otros son sin 0% empatía prefieren ver una pelota rodar y celebrar como monos mientras su país se hunde en la miseria y corrupción

Pinche gente sin educación disfrazando su falta de valores y educación atrás de un triunfo que no es de ellos, en lugar de ir a emborracharse y a faltar al respeto a los colectivos deberían de quedarse en su casa a leer un libro de buenos modales que buena falta les hace