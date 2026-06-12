¡VIDEO polémico! Aficionados usan lona de personas desaparecidas para cubrirse de la lluvia
Los aficionados usaron una lona de búsqueda de desaparecidos para cubrirse de la lluvia durante festejos en el Ángel por el Mundial 2026 y se armó la polémica.
Un video que se hizo viral muestra a un par de aficionados al futbol (al parecer alcoholizados), quienes acudieron al Ángel de la Independencia tras el triunfo de la Selección Mexicana que derrotó a la Selección de Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.
De repente se soltó una intensa lluvia y los dos aficionados tomaron una de las lonas que llevaba un colectivo de Personas Desaparecidas quienes realizaban una protesta en el mismo sitio, una de las mujeres encaró a los hombres que no querían soltar la lona y ante ello un represéntate de un medio de comunicación intervino para tratar de defender a las mujeres. Hay quienes aseguran que el reportero dio un manotazo a uno de los que festejaban.
Pero el aficionado que al parecer estaba ebrio y quien vestía de color oscuro se molestó y comenzó a reclamarle. Otro aficionado quiso bajar los aminos, pero el sujeto de oscuro retó a golpes al reportero.
Este no cayó en la provocación y lejos de esto quiso entrevistar al individuo, sin embargo, este quería pleito:
“Uno a uno”
Casi al final del clip se observa cómo el aficionado de negro avienta al reportero y lo tira al piso en medio de la lluvia.
Hasta ahora no se sabe si estos ‘malos’ aficionados fueron detenidos por alguna autoridad. Muchos en redes pidieron que los viralizaran para que sus rostros fueran reconocidos y no quedara impune lo que hicieron